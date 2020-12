Eén ster voor ‘t Zwarte Woud: louter bomen

‘It’s cold”: Tripadvisor-gebruiker SoTexWilliam heeft aan drie woorden genoeg om de Zuidpool af te serveren. Eén ster geeft hij het werelddeel – vanwege de kou dus, die hem kennelijk heeft overvallen. Draag thermisch ondergoed, drukt hij toekomstige bezoekers op het hart.

Bijna alles kan tegenwoordig object zijn van beoordeling, of rating, op websites als Google, Amazon en Tripadvisor. Zo blijken mensen niet alleen snoeihard te oordelen over winkels, restaurants en hotels, maar ook over wereldberoemde natuurgebieden als de Zuidpool of het Zwarte Woud. Dat laatste krijgt op Google één ster van Fathima Fawzie, die het Duitse natuurgebied „saai” noemt: „Je wordt er enkel omringd door bomen.”

De vernietigende één-sterrecensies kennen we al van onder andere Amazon, waar producten geregeld door teleurgestelde kopers met de grond gelijk worden gemaakt. Maar die recensies zijn niet altijd betrouwbaar. Recent nog verwijderde Amazon 20.000 negatieve recensies omdat bleek dat die waren geschreven in opdracht van de concurrent.

Het doet denken aan de Britse historicus Orlando Figes, over wie in 2010 bekend werd dat hij op Amazon boeken van zijn rivalen neersabelde en zijn eigen werk lovend besprak. „Ik hoop dat hij altijd blijft schrijven”, zo liet hij een alter ego over hemzelf mijmeren. Een rare move, want Figes was toen allang een wereldberoemde, goedverkopende auteur die zich over de concurrentie geen zorgen hoefde te maken.

Zuidpool: „Koud” (1 ster, Tripadvisor). Santa Maria della Salute in Venetië: „Het is een gebouw. Niks bijzonders” (2 sterren, Google).

Foto Fabio Muzzi Zuidpool: „Koud” (1 ster, Tripadvisor) en Santa Maria della Salute in Venetië: „Het is een gebouw. Niks bijzonders” (2 sterren, Google)

Toch is het slecht bespreken van de concurrent nog altijd begrijpelijker dan het genadeloos affakkelen van natuurparken en andere toeristische bestemmingen. Neem de achthoekige Venetiaanse barokkerk Santa Maria della Salute, die met haar koepels en ornamenten boven het blauwgroene water van het Canal Grande uittorent. Een allemansvriend, zou je zeggen, maar niet iedereen blijkt gecharmeerd van deze zeventiende-eeuwse grandeur. „Niks te zien”, schrijft iemand op Google: één ster. „Behoorlijk grijs en saai van binnen”, oordeelt een ander, die desondanks over zijn hart strijkt en er twee sterren voor uittrekt. „Het is een gebouw. Niks bijzonders”, aldus een derde.

De waarheid moet naar buiten, lijken sommige raters te denken. „Sorry, ik wil niet onbeleefd klinken, maar ik denk niet dat de Niagara Falls indrukwekkend of adembenemend zijn”, schrijft de Canadees Ronaldo Seven op Google. Hij wijdt er wat over uit en verexcuseert zich dan opnieuw: „Sorry, persoonlijk houd ik niet van de Niagara Falls.” Want: „Het is maar een waterval die duizenden jaren geleden is gevormd.”

Alhambra: „Niet wereldwonder-waardig” (1 ster, Google). Mont Blanc: „’s Werelds dodelijkste berg” (1 ster, Google). lhambra: „Niet wereldwonder-waardig” (1 ster, Google) en Mont Blanc: „’s Werelds dodelijkste berg” (1 ster, Google)

Sommige mensen voelen zich overweldigd als ze worden geconfronteerd met een natuurwonder of een hoogtepunt uit de barok. Ze wanen zich nietig in vergelijking met deze bijna bovenaardse schoonheid. Maar anderen denken: jij mag dan wel een wereldwijd vermaarde attractie zijn, ík heb een andere supermacht. Ik kan jou recenseren, kerk. Je bent maar een gebouw. Of: ik ga jou een toontje lager laten zingen, waterval.

De één-sterrecensie is het ultieme wapen van de nietige mens. Via het toetsenbord is de rater de publiekslieveling alsnog de baas. Daar heeft zo’n Zuidpool niet van terug.