Een rijk leven, wat is dat dan?

Op de radio klinkt geregeld de vraag: „Wat is een rijk leven?” Natuurlijk is het geen vrijblijvende vraag; het is een bank die zo peinzend tot ons spreekt en die wat mogelijkheden oppert – ‘iets nalaten’ – en vervolgens voorstelt dat we bij hen een vastgoedportefeuille nemen. „Dan kunt u zich helemaal wijden aan wat voor u belangrijk is”. Genre: geld maakt niet gelukkig maar het is wel makkelijk als je het hebt.

Toch ga je erover nadenken. Wat is voor mij een rijk leven? Iets met houden van en zich wijden aan enzovoorts. ‘Probeer van zo veel mogelijk zo veel mogelijk te houden’ zoals, met dank aan filosoof Jan Warndorff, de laatste jaren mijn lijfspreuk luidt. Maar dat is meer een aansporing dan het rijke leven zelf.

Het is zo langzamerhand wel min of meer het einde van het jaar 2020, het jaar waarin we afscheid namen. Want als er één woord boven dit jaar geplakt kan worden dan is het wel afscheid. Niet al dat afscheid is voorgoed, veel van wat tijdelijk afscheid van ons heeft genomen zal terugkeren: de vakanties met vrienden, de verjaardagsfeesten, de volle concertzalen, zomaar een museum in lopen, druk pratende mensen in een café, de innige omhelzing. Denken we. Hopen we.

Maar veel ook niet. Toekomstplannen, carrières, spaargeld, kansen, bedrijven, gezondheid, noem het maar op. En dan al die mensen.

Wat is een afscheid eigenlijk? Er gaat zoveel voorbij, de kindertijd, voorjaarsbloesems, oude bomen, de hond, de baan, het uitzicht, de buren. „So leben wir und nehmen immer Abschied”, schreef Rilke. Hij beschouwde het als de condition humaine en zo zou je het kunnen zien. Maar eigenlijk lijkt dat alles meer op voorbijgaan dan op een afscheid.

Je zou willen dat afscheid iets meer betekende dan dat iets zomaar is opgehouden, of dat iemand er zo maar niet meer is. Afscheid stel je je meer voor als herfst, het langzame verkleuren, geleidelijke bladval, geuren van houtvuurtjes, kale akkers – het verwelken dat ons bijna zonder erg meeneemt naar de winter maar volop in de gelegenheid stelt om steeds te zien wat er was. Het ideale afscheid is iets langgerekts.

Als het om een mens gaat bestaat het liefst uit nabijheid, uit gesprekken waarin nog wat echts wordt gezegd, iets wat meegenomen kan worden naar niemand-weet-waarheen, of verder het leven in vanaf die tweesprong waar je uit elkaar gaat. De één naar beneden, de ander, steeds omkijkend, verder.

Er komt vaak niet veel terecht van wat we ons voorstellen van een stervensproces, van laatste woorden en goede gesprekken en zeker dit jaar niet. Al die mensen die zwaaiend in de ambulance verdwenen, nog een keer met de ogen knipperden in hun ziekenhuisbed, op hun buik aan het ademen werden gehouden – wat nu afscheid? Dat is geen afscheid, dat is verdwijnen.

Dat is „het leven/ dat als de zee ons ruisend vult en door ons trekt/ en ons achterlaat” schreef Robert Anker in zijn gedicht ‘Waar is het einde van het jaar’; „ach peanuts zijn wij voor het leven”. Zo is het maar net.

In een serie gesprekken in de Volkskrant laat Barbara van Beukering nabestaanden aan het woord over de manier waarop het einde van een geliefde dode kwam. Ze hebben lang niet altijd zo mooi gedag gezegd als ze wel hadden gewild. Er was een dochter die vertelde over het verkeersongeluk van haar moeder, waarvan ze pas uren later hoorde. Toen zij en haar zus eenmaal in het ziekenhuis kwamen, was moeder al hersendood. Maar dat was ze niet geweest toen ze haar binnenbrachten. Oh hadden zij en haar zus toen maar bij haar kunnen zijn! De wroegende voorstelling van de verwarde, gewonde moeder die alleen was, omringd door vreemden, was voor de dochter bijna niet te verdragen. Of de man die zijn vrouw aan corona verloor, haar angst nog zag en toen alleen nog maar een lichaam op de intensive care.

Dat heet ook ‘afscheid nemen’.

Of de mensen zijn niet dood, maar toch verdwenen. De dementerende moeder die heel dat gedoe met praten via een iPad nooit heeft gesnapt en die steeds verder en sneller in de mist verdwijnt nu ze zoveel alleen is – „Leerden wij haar achter te laten in de kou/ van onze levens waar ze naar ons zwaaide?” vroeg Anker in datzelfde gedicht.

Je zou er wel een of andere levenshouding uit willen halen, uit de wetenschap dat we zo sterfelijk zijn, maar hoe zou die moeten zijn? Elke dag leven alsof het je laatste is, zoals een quasi-wijsheid luidt, is nogal ondoenlijk. Als je al zou weten hoe zo’n laatste dag eruit zou moeten zien. Het is eigenlijk alleen een manier om te zeggen: leef! Maar leven doe je altijd, of je er nu wel of geen uitroeptekens bij zet. En wat doen mensen die weten dat ze morgen zullen sterven?

In de middeleeuwen was de ars moriendi, de stervenskunst, een belangrijk onderwerp, men moest goed kunnen sterven en dat had ook te maken met hoe er geleefd was. In de meeste stervenskunst, ook de niet-religieuze, wordt het het mooist gevonden om niet al te veel gedoe te maken van het sterven. Waardig blijven. Niet handenwringen, kalm heengaan. De kunst van het afscheid nemen werd minder beoefend. Het ging immers niet om de achterblijvers.

In onze werkelijkheid gaat het wel degelijk om de achterblijvers, minstens zo veel als om de stervenden.

In haar boek Je kunt het maar één keer doen, benadrukt Van Beukering dat het voor het doorleven van de nabestaanden wel degelijk belangrijk is hoe het afscheid ging. Dat bepaalt mee of er zoiets als vrede is verworven, een gevoel dat het sterven, ondanks het verdriet, goed was. Afscheid nemen is idealiter iets dat van beide kanten komt. Niet alleen van die ene die snikkend boven een bed gebogen staat waarin iemand met de ogen dicht nog maar een klein beetje ligt te ademen of al niet meer.

Toch ging het vaak zo. En dan komt weer die vraag op: wat is een rijk leven? Je denkt aan al de dingen die het leven uitmaken, al die onnozele dingen die je niet snel met ‘een rijk leven’ associeert maar die dat misschien toch wel mee bepalen, van zó ingespannen werken dat je de tijd vergeet tot het wekelijkse cryptogram.

Bij het opruimen van iemands spullen zie je allerlei dingen waar hij of zij zich mee bezig hield, uitroeptekens in een kantlijn, een paar gedroogde madeliefjes in een boek, een cd met Griekse muziek, een restaurantrekening. Je herinnert je ineens van alles, de slappe lach aan de rand van een zwembad, waarom weet je niet meer maar je lacht bij het terugdenken, de enthousiaste danspassen in een café, de keer dat hij een bakje ijsklontjes in zijn schoot liet vallen – alles wordt weer nu.

Het is allemaal voorbij, maar het is er nog, terug te vinden in de schatkamers van ons geheugen, al heeft dit jaar ons wel meer dan ooit duidelijk gemaakt dat die rijkdom makkelijk wat schamel en stoffig lijkt als er geen steeds hernieuwde levende aanwezigheid bij komt.

Toch is het rijkdom, net als al die kleine dagelijkse dingen die we zelf doen en die de vreugde van ons eigen leven uitmaken. Of, nog één keer in de woorden van Anker: „Verder de kwestie van het doorleven. Dat we dat doen.”