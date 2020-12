Een gek beursjaar, maar slecht was het niet

Nog een paar dagen handelen en het beursjaar is voorbij. Hijg, puf, eindelijk, ben je na alle gekte van 2020 geneigd te zeggen. Maar was het eigenlijk wel zo’n gek jaar op de aandelenmarkten? Een terugblik op de Nederlandse beurs.

Grote dip, ongekende terugvering

De gelukkige die op 1 januari 2020 in winterslaap viel en dezer dagen ontwaakt, zal van veel dingen opkijken, maar niet van de AEX. Een plus van 3 procent in 2020. Dat is iets onder het historisch gemiddelde, maar niet slecht.

Het is zelfs een stuk beter dan het Europese gemiddelde dit jaar, dat ligt op een daling van 5 procent. Zo goed als de toonaangevende Amerikaanse S&P 500 (bijna 15 procent erbij) is het dan weer niet.

Om terug te komen op de eerdere vraag: hoewel het geen slecht jaar was, gek was het zeker. „Terwijl juist een normaal beursjaar werd verwacht”, zegt Peter Siks, beleggingstrainer bij Binck. „Toen we 2020 ingingen, stond de rente laag. En er was economische groei.”

Maar toen kwam de knak. Halverwege februari deden beleggers aandelen in groten getale van de hand. Dat werd ingegeven door de olieruzie tussen Saoedi-Arabië en Rusland, maar vooral door het naderende coronavirus. In gelijke tred met andere indices wereldwijd daalde de AEX in maar naar een dieptepunt.

Maar toen. „Het was het jaar van de ongekende dip en de ongekende terugvering”, vat Siks het samen. „Vanaf de bodem ging het eigenlijk weer in een rechte lijn omhoog.”

Techaandelen redden het jaar

Die weg naar boven van de AEX is te danken aan één aandelensoort, zegt Justin Blekemolen, beleggingspecialist bij broker LYNX: de techfondsen. De topvier van grootste stijgers dit jaar bestaat uit betaaldienst Adyen, chiptoeleverancier ASMI, chipmachinemaker ASML en techinvesteerder Prosus.

„De coronacrisis versnelde innovatie”, zegt Blekemolen. „Iedereen werkte thuis, bestelde online, werd afhankelijker van technologie.” Dus sprongen beleggers op aandelen die dat faciliteerden, zoals de vier hiervoor.

Dat was ook de reden dat de AEX het dit jaar beter deed dan de hoofdindexen van buurlanden Duitsland en België, en de brede Europese Stoxx 600, zegt Blekemolen. „De afgelopen jaren zijn veel techaandelen aan de AEX toegevoegd.”

Verliezers houden AEX aan de grond

Had het aan deze techfondsen gelegen, dan had de AEX een ongekend goed jaar gehad. Maar 2020 was vooral ook een jaar van flinke verliezers, en die hielden de Amsterdamse graadmeter aan de grond als zandzakken een luchtballon.

De zwaarste zandzakken waren Shell en ING. Vooral het oliebedrijf beleefde een indrukwekkende daling: een van 40 procent, veroorzaakt door de lage olieprijs. Omdat Shell na ASML het zwaarst weegt in de AEX, drukte dat flink op de prestaties van de index. ING weegt ook zwaar en de 27 procent daling van dat fonds, veroorzaakt door de economische malaise, doet de AEX evengoed veel pijn.

Wat dat betreft moet het een vervelend jaar zijn geweest voor veel Nederlandse beleggers, zegt zowel Siks als Blekemolen. Shell en ING zijn onder Nederlanders veruit de populairste aandelen.

Mager jaar voor beursgangen

In de VS was het een recordjaar voor beursgangen. En in Nederland? Daar viel het tegen, vergeleken met bij de Amerikanen. Afvalverwerker Renewi, koffieconcern JDE Peet’s, digitaal marketingbureau Adux en investeringsvehikel Dutch Star Companies Two waren de enige nieuwe namen op Beursplein 5. Het waren er evenveel als vorig jaar, toen het ook al tegenviel.

NRC Lunchkoers De belangrijkste ontwikkelingen in de economie, op de beurzen en in het zakenleven Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 28 december 2020