Dit zijn de beste strips van 2020

Aaron van de Vlaming Ben Gijsemans (1989) is een verstikkend en tragisch verhaal over een sociaal onhandige twintiger die worstelt met zijn precaire seksuele gevoelens. Gijsemans beeldt alles minutieus uit: gesprekken worden per seconde uitgetekend, stiltes over pagina’s uitgesmeerd. Deze repetitieve scènes leveren een narratieve dwang op die uniek is.