Dit zijn de beste films van 2020

The Assistant – Kitty Green (regie) Lastig uit je hoofd te zetten, deze onthutsende film over een jonge, schuwe assistente van Harvey Weinstein, nooit in beeld, wel door telefoons en deuren bulderend. Janes droombaan pakt weerzinwekkend uit: ze blijkt de poortwachter van de Minotaurus, die maagden naar het altaar leidt terwijl wezelachtige mannen besmuikt giechelend toekijken. Documentairemaker Kitty Green maakt in dit door ingehouden woede geladen speelfilmdebuut invoelbaar hoe een bedrijf kan wegkijken bij systematisch seksueel misbruik en hoe dat iedereen compromitteert.

Collective – Alexander Nanau (regie) Bij deze documentaire van Alexander Nanau over de grimmige nasleep van de brand in Roemeense nachtclub Collectiv in 2015 – 64 veelal vermijdbare doden – verval je van verbazing via verbijstering in walging. Deze levensechte thriller spit steeds dieper in een mestvaalt van corruptie zonder dat de bodem ooit in zicht komt. Met twee echte helden – en talloze heldinnen – blijft er toch hoop voor deze EU-lidstaat.

Small Axe, filmserie – Steve McQueen (regie) Steve McQueen kust in vijf prachtige films voor de BBC de recente zwarte geschiedenis van Londen tot leven. Fel in het zinderende rechtbankdrama Mangrove, zeer aanstekelijk in het heerlijke dansfeest Lovers Rock. Ook erg geschikt voor de huiskamer, want daar kan je – net als de feestgangers – in halve trance blijven meezingen met Janet Kays hitje ‘Silly Games’ terwijl de muziek al zwijgt. Heerlijk.

The Lighthouse – Robert Eggers (regie) Robert Eggers wekt in glibberig en guur zwart-wit virtuoos een mentale sfeer tot leven: maritieme horror van octopus en zeemeermin. vloek en bezetenheid. Willem Dafoe en Robert Pattinson sleuren elkaar als vuurtorenwachter en assistent mee in een neergaande spiraal van drank, paranoia en waanzin. En het weer zit ook niet mee.