Dit is de beste pop, jazz en world van 2020

De twee nieuwe albums van Sault, een gezelschap uit Engeland, waren precies de goede soundtrack voor dit jaar: intiem en toch opruiend. Hun muziek is als een demonstratie in je huiskamer. Met een brede greep uit de zwarte muziekgeschiedenis – van gospel tot vrouwentrio ESG – in speelse composities, wordt bewustwording gevierd.

De Noorse Ane Brun maakte dit jaar twee albums: After the Great Storm klinkt opgewekt, How Beauty Holds the Hand of Sorrow melancholisch. Op Great Storm is ze een kroelende dance-diva.