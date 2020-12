Dit is het beste theater van 2020

Het theaterstuk dat de critici van NRC het hoogst waardeerden in 2020 is Weg met Eddy Bellegueule: „energiek”, „gelaagd”, „overdonderend”, „intiem”, „een onvergelijkbare theaterervaring”. De genres die de meer nog dan de andere last hadden van de crisis, waren cabaret en musical. Het aanbod was in beide gevallen te klein voor een volwaardige top 5.

Lees ook Was dit het jaar van blijvende veranderingen in de kunsten?

Foto’s: Paul Lightfoot (Standby – Nederlands Dans Theater) Julian Maiwald (Quake – Casper Vandeputte/ DOX/ Theater Utrecht) Sanne Peper (Weg met Eddy Bellegueule – Toneelschuur Producties/ Eline Arbo) Manuel Harlan (Tina – Stage Entertainment) Bram Petraeus (Sorry Baby – Stefano Keizers)







NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren recenseren en tippen Inschrijven