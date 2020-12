Dit is de beste beeldende kunst van 2020

Miranda July

Miranda July (VS, 1974) is visionair, eigenwijs, op een geestige manier spiritueel, soms irritant, een hyperactieve duizendpoot. July verandert alles wat ze aanraakt, bedenkt en uitvoert – of het nu een lijst levensopdrachten is die je via internet kunt downloaden, een hartbrekende performance of een film voor het grote scherm (Kajillionaire) – in een wonder met kartelrandjes. Het oeuvre van deze performer, romanschrijver, filmmaker, kunstenaar, zangeres, fotograaf en moeder is gebundeld in het onmogelijk weg te leggen blader- en leesboek Miranda July (2020).