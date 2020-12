Vrouwtjes van het kleine boombewonende vogelspinnetje Typhochlaena curumin werden al in 1999 ontdekt. De Braziliaanse bioloog Rogério Bertani beschreef de soort voor het eerst in 2012. In het jaar daarop vond hij eindelijk het eerste mannetje van de soort. De beschrijving daarvan is dit jaar verschenen in het taxonomische blad Zookeys. In het artikel schrijft Bertani hoe bezorgd hij is over de illegale handel in vogelspinnen. Liefhebbers in Europa en de VS hebben veel geld over voor bijzondere exemplaren die vaak in het wild gevangen worden. Dat is ook een bedreiging voor deze uiterst zeldzame mini-tarantula, die toch al in het gedrang kwam door ontbossing. Op de kaart tekent Bertani de vindplaats van T. curumin met een grote ovaal; expres vaag om niemand op het spoor te brengen.

Foto Rogério Bertani