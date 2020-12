Dit zijn de beste series van 2020

De beste serie die ik in 2020 zag, naast Chernobyl (maar die stamt uit 2019), is nog niet opgepikt door een Nederlandse of Vlaamse tv-zender. Het betreft de in alle opzichten voortreffelijke 12-delige BBC-serie Normal People, naar het gelauwerde boek van Sally Rooney. Hopelijk wordt dat onrecht in 2021 rechtgezet.