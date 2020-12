CBS: al dertien weken meer doden dan normaal voor tijd van jaar

In de week van 14 tot en met 20 december (week 51) stierven naar schatting bijna vierduizend mensen in Nederland, ongeveer 800 meer dan verwacht was voor deze periode van het jaar. Daarmee houdt de zogenoemde oversterfte voor de dertiende week op rij aan: al sinds week 39 sterven meer mensen dan verwacht. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS geeft geen informatie over de doodsoorzaken van de ‘extra’ overledenen; het is dus niet te zeggen hoeveel van hen direct of indirect stierven door de coronapandemie.

De sterfte is in week 51 toegenomen in alle leeftijdscategorieën, maar de oversterfte is relatief het hoogst onder mensen tussen 65 en 80 jaar oud (31 procent of 300 personen meer dan verwacht). Onder 80-plussers stierven 450 mensen meer dan verwacht en onder de groep die jonger is dan 65 jaar oud overleden 50 mensen meer.