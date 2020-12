Kritische burgerjournalist in Wuhan veroordeeld tot 4 jaar cel

In het interview benadrukt Grapperhaus dat het vuurwerkverbod slechts een klein offer is. „Je wilt de zorg niet nog meer belasten. Veertienhonderd gewonden door vuurwerk waren er vorig jaar; die druk is te veel. Volgend jaar kunnen we dat misschien weer behappen, dit jaar niet.” Foto Remko de Waal/ANP

Politiekorpsen in heel Nederland hebben verloven ingetrokken. In dorpen als Veen, Staphorst en Urk was het de afgelopen dagen al onrustig nadat jongeren zwaar vuurwerk afstaken en branden stichtten. In het AD waarschuwt Grapperhaus voor een harde aanpak als mensen op Oudjaarsavond vuurwerk afsteken, feestjes houden of betrokken zijn bij rellen. „We moeten accepteren dat deze jaarwisseling anders is. Het is een beetje een oorlogsjaar. Later kun je aan je kleinkinderen vertellen: dat hadden we toen, en daar zijn we doorheen gekomen.”

Chinese burgerjournalist veroordeeld tot 4 jaar cel

Burgerjournalist Zhang Zhan, die begin dit jaar verslag deed van de coronauitbraak in de Chinese stad Wuhan, is maandag in Shanghai veroordeeld tot vier jaar cel. Ze werd in juni opgepakt op verdenking van „ruzie zoeken en moeilijkheden maken”. Een maand geleden werd ze officieel aangeklaagd voor het verspreiden van valse informatie. Bij de rechtbank in Shanghai hadden zich een aantal sympathisanten verzameld, maar zij werden niet in de rechtszaal toegelaten.

Vanaf begin februari maakte de 37-jarige juriste met haar telefoon beelden van wat er zich in Wuhan afspeelde, toen de stad in lockdown ging en de situatie zeer chaotisch was. Daarnaast schreef zij een blog en gaf ze interviews aan buitenlandse media.

Lees ook dit verhaal over de uitbraak in Wuhan, waarin ook Zhang Zhan aan het woord komt: Terug naar Wuhan: op corona volgde de onderdrukking

Haar advocaat Zhang Keke, die het proces bijwoonde, meldt aan NRC dat ze in een rolstoel zat tijdens de behandeling van de zaak, die ongeveer tweeëneenhalf uur duurde. Zhang Zhan is sterk verzwakt, want ze is inmiddels ruim een halfjaar in hongerstaking. Ze krijgt dwangvoeding via een slangetje in haar neus. In de rechtbank zei Zhang Zhan dat ze de rechtsgang onwettig vindt: haar acties vallen volgens haar, haar advocaat en haar sympathisanten gewoon onder de vrijheid van meningsuiting. Ze weigerde daarom op vragen van de rechter te antwoorden.

Burgerjournalisten verdwenen

„Ze accepteerde ook interviews van buitenlandse media als Radio Free Asia en de Epoch Times en speculeerde kwaadaardig over de Covid-19-epidemie in Wuhan”, zo staat in de aanklacht. Haar advocaat meldt dat de rechter haar vooral verwijt dat ze maatschappelijke onrust heeft veroorzaakt door het verspreiden van nepnieuws. Dat zou ze hebben gedaan via onder meer sociale media en via haar contacten met buitenlandse journalisten.

Zhang Zhan is tot nu toe als enige van drie burgerjournalisten in Wuhan door een rechter veroordeeld. De andere twee zijn opgepakt en verdwenen, maar niet officieel aangeklaagd.