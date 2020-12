COA: uitbreiding van 5.000 extra bedden voor asielzoekers is mislukt

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de belofte om tegen het einde van dit jaar 5.000 extra bedden beschikbaar te stellen voor asielzoekers, niet waargemaakt. Dat bevestigt het orgaan maandag naar aanleiding van berichtgeving door de NOS. Momenteel wonen er zo’n 28.000 mensen in een asielzoekerscentrum (azc), waarmee de centra voor 95 procent vol zitten.

Het COA stelde eerder naar extra bedden op zoek te gaan, omdat er de afgelopen jaren meer asielzoekers naar Nederland kwamen dan vooraf voorspeld. Zij krijgen bovendien te maken met langere wachttijden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), waardoor bewoners van azc’s langer in de huidige asielzoekerscentra verblijven. Het COA vroeg de provincies ieder 417 extra bedden beschikbaar te stellen.

Tot nu toe zijn echter slechts achthonderd bedden beschikbaar gesteld; de provincies Brabant en Groningen regelden beide ongeveer vierhonderd bedden. Een woordvoerder van het COA laat weten geen verklaring te hebben voor het mislukken van de uitbreiding van de capaciteit: dat zouden alleen de regionale COA-afdelingen weten. Mogelijk speelt mee dat bestaande locaties niet uitgebreid kunnen worden, dat provincies geen plek hebben om extra locaties neer te zetten of dat provincies de uitbreiding simpelweg niet willen, aldus de woordvoerder.

Complex proces

Een woordvoerder van de provincie Gelderland laat weten dat in zijn regio „niet genoeg geschikte locaties te vinden waren”. De locaties moeten door gemeenten worden aangereikt en vervolgens aan een aantal eisen voldoen, onder meer met betrekking tot de grootte en de locatie. Het COA controleert of de aangedragen locatie zich inderdaad leent voor een azc. De woordvoerder weet niet of er in zijn provincie überhaupt locaties zijn aangedragen door gemeenten.

Limburg zou zeven- tot achthonderd nieuwe bedden regelen, omdat de bestaande locatie in Weert afgelopen september is gesloten. Een woordvoerder laat weten dat het regelen van een nieuwe locatie een complex proces is, dat vermoeilijkt is door de pandemie. „Bij het voorstellen van een locatie binnen de gemeente spelen ook zaken als draagvlak mee”, aldus een woordvoerder. „Het is dit jaar door het coronavirus lastig geweest om inspraakavonden te organiseren, wat een complicerende factor is.” De woordvoerder laat weten dat er momenteel acht tot vijftien opties voor locaties klaarliggen om voorgesteld te worden aan het COA.