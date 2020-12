CBS: Producentenvertrouwen verbeterde in december

Deze maand waren industriële ondernemers in Nederland opnieuw minder negatief over hoe hun branche ervoor staat, zo blijkt deze maandag uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS becijferde het productentenvertrouwen: dat ging van -3,8 in november naar -0,4 in december, een forse verbetering die onder meer veroorzaakt wordt doordat het oordeel van ondernemers over de verwachte bedrijvigheid verbeterde.

Het producentenvertrouwen geeft de stemming aan onder de ondernemers in de Nederlandse industrie, en wordt uitgedrukt in een index. Het cijfer waarop het CBS uitkomt in december, is de hoogste notering sinds maart van dit jaar. Toen kreeg het vertrouwen een flinke dreun vanwege de coronacrisis en werd het steevast negatief ingeschat. In april van dit jaar bereikte het producentenvertrouwen daardoor de laagste waarde in twintig jaar, van -28,7. Dat is sindsdien langzaamaan verbeterd, maar het nu gemeten vertrouwen ligt nog wel onder het gemiddelde van 0,3 dat sinds de eeuwwisseling is behaald.

Nu zijn de producenten in vergelijking met voorgaande maanden minder negatief over de orders en lopende opdrachten. Ze zijn ook weer optimistischer dat ze hun voorraden afgemaakte producten zullen verkopen. Op twee punten in de beoordeling zijn de ondervraagde producenten positief: meer ondernemers verwachten dat hun productie in de komende drie maanden eerder zal toenemen dan afnemen. Ook vinden meer ondernemers de voorraden nu te klein.

Vooral in de hout- en bouwmaterialenindustrie bleken de ondernemers het meest positief; producenten in de voedingsmiddelenindustrie waren het meest negatief. Over alle branches genomen is het vertrouwen toegenomen. Zo kwam het vertrouwen van ondernemers in de kledingproductie in november nog op -4,0, en is dat deze maand verbeterd tot 8,7. Ook in Duitsland, de belangrijkste afzetmarkt voor de Nederlandse industrie, is het vertrouwen verbeterd in december, voor de achtste maand op rij.