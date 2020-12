Wij wonen aan een weg naar een begraafplaats, maar ook in de buurt van een sterrenrestaurant. Laatst kwam een rouwstoet voorbij met direct daarachter een auto van wildhandel Treuren met de slogan: „Treuren maakt blij”. Daar was ik even stil van.

