Beste Tweede Kerstdag ooit

Het waaide en het regende, vermoedelijk een verkenner van storm Bella, maar wij trokken er op Tweede Kerstdag toch op uit. Naar het strand van Castricum, waar je jezelf kon fotograferen voor een houten bord met de tekst ‘We survived 2020’.

De zee kolkte, er was bijna geen strand. We zagen – ongelogen – een kleine hond voorbijvliegen. Lucie van Roosmalen (5) waaide om en viel in zee, waarna we weer terug konden naar de parkeerplaats. „Het was kort en krachtig, maar toch een frisse neus”, vatte ik de situatie ongevraagd samen. Daarna in de auto met de verwarming en de Top 2000 op tien.

De stemming was reuze.

We legden uiteindelijk aan bij een McDonald’s op een industrieterrein in Beverwijk. Na het onder toezicht ontsmetten vonden Leah van Roosmalen (3) en ik ons terug bij een touchscreen dat we niet mochten aanraken. Ik riep de gerechten, een medewerker van McDonald’ s tikte het in. Hij droeg een kersttrui, dat was verplicht. Daarna het wachten achter een geel lint.

We waren de enige klanten, maar het duurde toch lang.

Dan de warme papieren zak, rennend naar de auto waarvan de ramen waren beslagen. Er viel een milkshakebeker, Leah van Roosmalen tekende met frietsaus een hert op een raam, er was een gevecht over Minions, plastic poppetjes die ze in het Happy Meal hadden verstopt.

Ik rende twee keer met afval door de regen naar de vuilnisbak.

Meteen brandend maagzuur, maar dat kreeg ik van het eten bij Chin. Ind. Rest. Blue Lotus in Velp ook altijd.

We reden weer, over de dijk door de polder.

Ik wees naar een boerderij.

Een taxichauffeur had me verteld over de tweelingbroers die er na de dood van hun moeder waren blijven wonen. Een van de twee had een paar jaar geleden een vrouw uit Thailand laten komen.

„Die kreeg er onverwacht twee in plaats van een”, zei hij, „Ze reed in een klein blauw autootje. Ik heb haar al een hele tijd niet meer gezien.”

Ik kreeg daar een duister beeld van een vochtige kelder bij, maar de chauffeur stelde me gerust met de mededeling dat er hier met ieder huis wel iets was.

Ik zei tegen het gezin dat ik er voor de zekerheid toch een keer ging aanbellen.

Daar werd verder niet op gereageerd.

Het houten huisje bij de sluis was opeens gesloopt, het nieuws meldde dat er in Brabant een brandweerauto was belaagd door een menigte, mijn broer belde. Niemand had iets met mijn moeder gedaan, hij was een week eerder weer begonnen met roken. Er was een tak van de boom gewaaid, we deden Lucie en Leah van Roosmalen in bad.

Misschien was het wel de beste Tweede Kerstdag ooit.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 28 december 2020