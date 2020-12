Krik je veerkracht weer op met dit schrijfritueel

President Trump sloot het luchtruim voor Europese reizigers. De olieprijs kelderde. Financieel analisten voorspelden rampspoed. Op donderdag 12 maart schreef ik als avondverslaggever op economieredactie van NRC over de beurskrach van die dag. Sinds zwarte maandag, 19 oktober 1987, waren de aandelenmarkten niet zo sterk gedaald.

Naast de gebruikelijke druk van de deadline voelde ik mijn stress oplopen door het onheilspellende nieuws dat zich bleef opstapelden. De corona-uitbraak in China was zich aan het verspreiden over de wereld. Meerdere keren per uur galmden nieuwsalarmen uit de telefoons van collega’s. Zo’n alarm voor groot nieuws, verzonden door persbureau ANP, klinkt meestal hooguit één keer per week.

Doemscenario’s flitsten door mijn hoofd. Ik dacht terug aan het prille begin van de kredietcrisis in 2007, toen ik net was begonnen aan mijn eerste fulltime baan als journalist. Ik dacht aan de sterke stijging van de werkloosheid in de jaren die volgden. De oplopende armoede in grote delen van de wereld. De toename van psychische problemen. Zou dat nu weer gebeuren?

Fysieke en mentale reserves

Hoe druk het die avond ook was, ik stond ieder uur eventjes op van mijn bureau, zoals altijd. Mijn ritueel om energie te houden. Even een paar passen lopen en weer verder. Later, op de fiets naar huis, ademde ik telkens vier tellen in, hield mijn adem vier tellen vast en ademde vier tellen uit. Een tactiek tegen stress. Ik nam een warme douche, een bewezen manier om sneller in slaap te vallen.

Hoe je kalm kunt blijven als de wereld in brand staat

Waarom had ik dat soort trucs meteen paraat? Dat komt doordat mijn leven, net zoals helaas de levens van zoveel mensen, op een eerder moment al eens flink op zijn kop was komen te staan. In 2015 verloor ik van de ene op de andere dag veel van wat me dierbaar was. De schok ontketende bovendien onverwerkt verdriet van vroeger.

Die zware periode leerde me het belang van veerkracht. Een mens kan veel aan, zolang we voldoende fysieke en mentale reserves hebben. Helaas raken die reserves in een crisis vaak snel opgebruikt. Zelf leerde ik met veel vallen en opstaan – en met onbetaalbare steun van familie, vrienden en therapeuten – om iedere dag opnieuw zo goed mogelijk voor mezelf te zorgen. Deed ik dat niet, dan raakte ik al snel weer uitgeput en somber.

Logboek

Kort na de verspreiding van het coronavirus naar Nederland besloot ik een artikel voor NRC te schrijven over veerkracht, op basis van adviezen van experts. De scholen waren net gesloten, Nederland moest massaal thuiswerken en het aantal besmettingen liep snel op. Veerkracht was nu opeens voor bijna iedereen een thema, leek mij.

Het artikel raakte een snaar. Het hoorde bij de best gelezen stukken op nrc.nl in maart. Een van de adviezen van de experts was om je stress-systeem te sparen door één of twee langere momenten op een dag nieuws bij te lezen, in plaats van telkens tussendoor. Verder onder meer: richt je op datgene waar je wél invloed op hebt, verwerk je emoties en sta stil bij waar je dankbaar voor bent.

Toevallig kwamen een aantal van die adviezen van psychologen en neurowetenschappers al in mijn leven tijdens mijn persoonlijke zoektocht van vijf jaar daarvoor. Wat echter niet in het artikel aan bod kwam was een meta-gewoonte die mij helpt om al dat soort adviezen ook echt op te volgen. Namelijk: het dagelijks bijhouden van een journal.

Bloeiende bomen

Ik schrijf nu al meerdere jaren vrijwel iedere avond in een logboek, zoals je een journal in goed Nederlands noemt. Ik kreeg het aangeraden bij een cursus voor emotionele verwerking en persoonlijke groei. Daar noemden ze het een ‘succesdagboek’. Het idee is simpel: schrijf iedere ochtend of avond tien minuten op wat er de afgelopen dag goed is gegaan.

In die tijd waren er dagen dat ik aanvankelijk maar één succes kon bedenken. ‘Ik adem nog’. Maar daarna kwamen er zonder uitzondering meer goede dingen bij me naar boven. De bomen die in bloei stonden. Mijn kinderen die lief samen hadden gespeeld. Een vriendin die op bezoek kwam. Het huis dat ik had opgeruimd. Of in ieder geval een klein stukje dan.

Dankzij het schrijven registreerde ik de kleine succesjes die voorheen ongemerkt aan mijn aandacht ontglipten. Zelfs een dag die ik op het eerste gezicht uit mijn leven wilde schrappen, bleek bij nader inzien vol kleine dingen die ik waardeerde in mezelf en anderen. Net zoals je in de avondlucht, als je langer kijkt, steeds meer sterren ziet.

Goede zelfzorg

Na een tijdje ging ik ook het tweede advies uit de cursus opvolgen: opschrijven wat er die dag niet zo goed was gegaan. En wat ik daarvan kon leren. Wat me een pijnlijke confrontatie met al mijn onvolkomenheden had geleken, bleek juist een krachtig medicijn tegen gepieker en spijt. Ik ontdekte dat de enige échte fouten, de fouten zijn waar we niets van leren.

Door de jaren heen heb ik drie dingen toegevoegd aan mijn logboek. Ten eerste: zo nu en dan werk ik er een plannetje in uit voor het starten of versterken van een goede gewoonte. Of om te stoppen met iets dat ik niet meer wil. Slaap opofferen aan mijn telefoon bijvoorbeeld.

Om mijn kans op succes te vergroten volg ik daarbij een simpel en krachtig model voor gedragsverandering, bedacht door gedragswetenschapper en NRC-columnist Ben Tiggelaar. In het boek De Ladder (2018) legt hij uit waarom veranderen zo moeilijk is en met welke drie stappen het wel lukt. Een aanrader.

Daarnaast houd ik in mijn journal bij of ik bepaalde goede gewoontes heb gedaan. Zoals ‘s ochtends even tabata, een korte vorm van high intensity interval training van slechts vier minuten. Mocht ik dan later op de dag nog een sprintje rond mijn appartementengebouw doen, zit ik al op de tien minuten intensief bewegen die minimaal wordt aangeraden door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Als laatste noteer ik mijn globale stemming in mijn journal. Waarbij het er niet om gaat wat er die dag gebeurde, maar hoe ik ermee omging en of ik goed voor mezelf bleef zorgen.

Gouden gewoontes

Als ik mensen vertel over mijn journal, denken ze soms dat ik de discipline nastreef van een Japanse samoerai. Geloof me, niets is minder waar. M’n huis is een rommel, ik verschijn pas bij de kapper als mijn uitgroei écht niet meer kan en met regelmaat ren ik achter de vuilniswagen aan omdat ik de zakken te laat naar beneden breng.

‘Corona maakt duidelijk: we moeten meer tijd hebben voor elkaar’

Maar één ding kan ik wel zeggen: ik probeer iedere dag zo goed mogelijk voor mezelf te zorgen. In mijn ervaring is dat de beste manier om vrolijk en veerkrachtig te blijven. Het recept is eigenlijk vrij simpel. Goede dagen volgen vaak op voldoende beweging, voldoende connectie zoeken met andere mensen en prioriteit geven aan slaap. Laat ik dat varen, dan daalt m’n stemming al snel.

Mijn journal helpt me om dit soort patronen te herkennen. Bovendien sta ik al schrijvend stil bij mijn successen, bij de lessen die ik leer en bij alle dingen waar ik dankbaar voor kan zijn. Het brengt me zoveel dat ik bijna nooit een dag oversla, hoe druk ik het ook heb. In de la onder mijn bed ligt inmiddels een flinke stapel volgeschreven notitieboekjes.

Richting het einde van dit coronajaar besloot ik een poging te doen om dit dagelijkse schrijfritueel te vertalen in een journal voor anderen. Het moest een dagboek worden met voorgedrukte vragen, gericht op goede zelfzorg. Ik las mijn boekenplank over gedragsverandering en positieve psychologie nog eens grondig door en verwerkte zoveel mogelijk inzichten.

Het resultaat heb ik de Gouden Gewoontes Journal genoemd. Het doel ervan is mensen te steunen in het versterken van hun veerkracht. Goede (emotionele) gewoontes helpen daar enorm bij, blijkt uit allerlei wetenschappelijke studies naar gebruiken als sporten, mediteren en het cultiveren van dankbaarheid. Naar mijn mening zijn het daarom niet zomaar gewoontes, maar gouden gewoontes.

Deze voorpublicatie is een bewerkte versie van het voorwoord van de Gouden Gewoontes Gids, de gids met uitleg die dat hoort bij de Gouden Gewoontes Journal. Yana Publishing, 20,50 euro, 240 + 28 blz.