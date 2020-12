Zeven doden bij steekpartij in noordoosten China

In het noordoosten van China zijn zondag zeven mensen om het leven gekomen bij een mesaanval. Volgens Chinese staatsmedia stak een man in de stad Kaiyuan in de provincie Liaoning willekeurig in op voorbijgangers. Nog eens zeven mensen raakten gewond.

De politie heeft een verdachte gearresteerd. Bij die arrestatie zou een agent gewond zijn geraakt. Het motief van de dader is nog onduidelijk. Ook zijn er geen details over de slachtoffers bekendgemaakt.

Volgens een getuigenis in de South China Morning Post vond de aanval plaats buiten een school, waar op dat moment geen les werd gegeven. Aanvallen als het steekincident in Kaiyuan zijn relatief zeldzaam in China, waar strenge wapenwetten gelden. Toch hebben er de afgelopen jaren wel enkele dodelijke steekpartijen plaatsgevonden, vaak gepleegd door mensen met mentale problemen.