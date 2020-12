Zeker 37 doden bij ongeval met twee bussen in Kameroen

Bij een groot verkeersongeval in Kameroen zijn zondagochtend zeker 37 mensen om het leven gekomen. Dat meldt persbureau AFP. Op de snelweg tussen de hoofdstad Yaoundé en het westelijk gelegen Foumban ging het mis toen een vrachtwagen vol op een bus inreed. De passagiersbus stortte vervolgens in een lagergelegen rivier.

Enkele minuten later reed ook een tweede passagiersbus de rivier in. De chauffeur had geprobeerd de menigte te ontwijken die zich op de plek van het eerste ongeluk had verzameld.

Onder de verongelukte reizigers bevonden zich tien vrouwen en vier jonge kinderen, meldt een lokale politiechef. Nog eens achttien mensen zijn gewond geraakt, meldt de lokale znder CRTV. Het is denkelijk dat het slachtofferaantal nog oploopt. De neergestorte voertuigen zijn uit de rivier getakeld.

Het ongeluk zou in de vroege ochtend hebben plaatsgevonden, in het donker. De reizigers waren na de feestdagen op de terugreis naar Yanoudé, laat de verkeersveiligheidsorganisatie Sécuroute weten aan AFP.