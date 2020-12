Violist Ivry Gitlis zocht in muziek zijn eigen ziel

„Zeggen dat Ivry een ‘karakter’ was, zou een belachelijk understatement zijn”, schreef de Britse cellist Steven Isserlis afgelopen vrijdag, een paar uur nadat het overlijden van de 98-jarige violist Gitlis wereldkundig gemaakt was. „Zijn talent, karakter, charme en loopbaan waren allemaal woest uniek, ontembaar en in geen enkel hokje te plaatsen.”

Yitzhak-Meir Gitlis werd geboren in 1922 in Palestina als kind van Oekraïense vluchtelingen. Op zijn vijfde gaven zijn ouders hem „eindelijk” een viool na jaren van kinderlijk zeuren. Een goede keuze, want het leek – schreef eens een recensent – alsof Gitlis met het instrument geboren was. Zijn lerares regelde een ontmoeting met de Poolse virtuoos Bronislaw Huberman, die aan het kuren was aan de Dode Zee. De oprichter van het Palestijnse Orkest – later omgedoopt tot Israel Philharmonic – herkende de ruwe diamant en haalde met een inzameling genoeg geld op om Gitlis als jonge tiener naar het prestigieuze Conservatoire in Parijs te sturen.

Na zijn opleiding nam Yitzhak-Meir Gitlis onder meer les van de Roemeense violist-componist George Enescu, die hem leerde „om de dingen niet te nemen zoals ze eruit zien, anders betekenen de noten niets, dan zijn ze enkel vliegjes op een stuk papier”. Die raadgeving viel in vruchtbare bodem bij de eigenzinnige Gitlis, die eind jaren dertig Parijs verruilde voor Londen, wegens het opkomende nazisme. Daar veranderde hij zijn voornaam in Ivry, wat ‘Hebreeuws’ betekent, zodat „Hitler geen twijfels hoeft te hebben over mijn identiteit”.

Ontsnappen

Gitlis probeerde vergeefs gevechtspiloot bij de RAF te worden: hij werkte in munitiefabrieken en speelde voor soldaten, gewonden en fabrieksarbeiders. Na de oorlog raakte zijn loopbaan in een stroomversnelling na zijn deelname aan het Long-Thibaut Concours in Parijs, waar de vakjury hem tot woede van het publiek slechts een vijfde plek toekende.

Ivry Gitlis was een kunstenaar, maar ook een man van de straat. Zijn loopbaan stond in het teken van eigenheid, van ontsnappen aan de klassieke conventies, zowel op als buiten het podium. Hij trad op met muzikanten uit alle denkbare genres, en acteerde in films en series.

Gitlis liet niemand onberoerd: je hield van zijn spel of je haatte het. „Hij legde meer karakter in één noot dan veel musici in een heel optreden”, vindt Isserlis. De cellist herinnert zich een mooie Kreutzer Sonate van Beethoven in Londen. Ergens halfweg stoorde Gitlis zich aan een geluid. „Hij hield abrupt op. „Wat is dat?” vroeg hij met een beschuldigende blik naar het publiek. In de zaal heerste een geschokte stilte. Hij deed de viool onder de arm. „Goed, dus ik hoef niet te spelen?” Het gemurmel groeide. Bezoekers begonnen hem te smeken om door te gaan. Ten slotte gaf hij toe, zonder verlies van concentratie. Het was deel van de Ivry-ervaring.”

Een in de zaal aanwezige acteur vergeleek Gitlis met „een sjamaan die verhalen vertelt over een ver verleden”. De violist had niets met „hoe het hoort”. Volgens hem ging muziek om het vinden van je eigen stem en klank, zoals dat ook gold voor de generatie violisten die in de eerste helft van de twintigste eeuw tot legenden uitgroeiden, die hun eigen persoonlijkheid tot uitdrukking brachten. „Je moet je eigen ziel in de muziek zoeken”, vond Gitlis.