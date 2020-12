Vermoedelijk explosief gevonden bij huis Limburgse misdaadverslaggever

Voor de deur van het huis van de Limburgse misdaadverslaggever Jos Emonts is zondagochtend een vermoedelijk explosief gevonden. De Limburger meldt dat het gaat om een handgranaat, maar volgens de politie wordt nog onderzocht wat het is.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is inmiddels ter plaatse om onderzoek te doen. Als het inderdaad om een explosief gaat kan dat gecontroleerd tot ontploffing worden gebracht. Omwonenden hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten.

Of het vermoede explosief een dreigement is dat verband houdt met de werkzaamheden van Emonts is niet bekend. „Daar wil ik op dit moment ook nog niet over speculeren. De veiligheid van onze collega is onze allereerste prioriteit”, schrijft de hoofdredacteur van De Limburger in zijn krant. Ook zegt hij „geschokt” te zijn.

Journalist Emonts woont in Neer en doet voor De Limburger onder andere regelmatig verslag uit de rechtbank. Ook schrijft hij over georganiseerde criminaliteit, waaronder liquidaties, outlaw motorcycle gangs en drugsmisdaad.