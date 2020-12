Trump blokkeert financieel noodpakket pandemie

Miljoenen werkloze Amerikanen krijgen sinds zaterdag geen overheidssteun meer. Dinsdag dreigt de overheid ‘op slot’ te gaan omdat de begroting niet is bekrachtigd. Op 31 december eindigt de bescherming voor huurders tegen huisuitzetting. Dit alles is het gevolg van de weigering van president Trump om een wet ter bestrijding van de problemen door de Covid-19-pandemie te tekenen. Anders dan bij de Defensiebegroting waarover Trump vorige week een veto uitsprak, staat het Congres hierbij machteloos. Een veto kunnen de afgevaardigden en senatoren wegstemmen, tegen deze obstructie is geen remedie. Het Congres is met reces, de president speelde dit weekend golf in Florida.

Noodmaatregelen tegen gevolgen corona voor 900 miljard dollar.

Na maanden onderhandelen tussen Democraten en Republikeinen nam vorige week een meerderheid van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat een pakket noodmaatregelen aan ter waarde van negenhonderd miljard dollar. Beide partijen hadden water bij de wijn gedaan. De Democraten wilden dat er meer geld ging naar lagere overheden om hun begroting te stutten nu zij zoveel extra kosten hebben, de Republikeinen vonden dat belonen van slecht bestuur. De Republikeinen wilden dat ondernemers werden beschermd tegen aan de pandemie gerelateerde rechtszaken door hun personeel, de Democraten vonden dat een aantasting van de grondrechten van werknemers. De Democraten hadden graag een hoger bedrag op de cheque voor huishoudens gezien, de Republikeinen bleven bij zeshonderd dollar per persoon.

Dat laatste compromis schoot president Trump in het verkeerde keelgat. Hij heeft zich in de afgelopen maanden nauwelijks met de besprekingen bemoeid. Namens de regering onderhandelde minister Mnuchin van Financiën. Wel twitterde Trump eerder dat de eenmalige uitkering 1.200 dollar per persoon diende te zijn. Nadat Huis en Senaat de wet hadden aangenomen, twitterde Trump een video waarin hij het pakket „een schande” noemt. Hij legt de schuld bij de Democraten en beweert dat „niemand de wet gelezen heeft”. In de video somt hij begrotingsposten op voor hulp aan verschillende landen. Ook zegt hij, in strijd met de waarheid, dat illegale immigranten op grond van deze wet 1.800 dollar per persoon kunnen krijgen. Iedere begunstigde van deze wet moet een ingezetene zijn en een social security nummer hebben.

De zeshonderd dollar vindt Trump „belachelijk laag”. Hij vraagt het Congres om een nieuwe wet met een eenmalige uitkering van tweeduizend dollar per persoon. De Democraten haakten daar onmiddellijk op in, maar de Republikeinen wilden de regels niet veranderen.

Het is onduidelijk hoe deze impasse doorbroken moet worden. De Senaat stemt dinsdag over Trumps veto tegen de defensiebegroting. De Republikeinse leider McConnell en de Democraat Schumer zouden al overeenstemming hebben bereikt over het wegstemmen van dit veto. Maar in de Republikeinse Partij gaan ook stemmen op om Trump te steunen. Over Trumps weigering om de wet met het noodpakket te tekenen zijn de Republikeinse Congresleiders stil gebleven.