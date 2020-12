Noodverordening in Brabantse dorp Veen om autobranden en onrust

Vanwege de onrust die de afgelopen dagen is ontstaan in het Brabantse dorp Veen is tot en met zaterdag 2 januari een noodverordening van kracht. Dat heeft burgemeester Egbert Lichtenberg van de overkoepelende gemeente Altena zondag bekendgemaakt. Het is de komende dagen verboden met meer dan twee personen samen te komen op straat. Ook gaat de gemeente mensen van buiten het dorp weren. Mensen die zich niet aan de regels houden, kunnen een boete tot 4.350 euro of maximaal drie maanden celstraf krijgen.

Al dagen zorgen jongeren in de plaats voor onrust. Er wordt ondanks het landelijke verbod massaal vuurwerk afgestoken en iedere dag worden meerdere auto’s in brand gestoken. Dat laatste is een traditie in het dorp: in de dagen voor de jaarwisseling en tijdens Oud en Nieuw worden vaker autowrakken of afgedankte auto’s in brand gestoken.

Escalatie

Burgemeester Lichtenberg deed zaterdag al een oproep aan de jongeren om de rust te doen wederkeren, maar dat haalde weinig uit. Daarom is het volgens Lichtenberg nodig om een noodverordening in te stellen; hij hoopt „verdere escalatie te voorkomen”. „Deze situatie moet stoppen voordat het echt fout gaat”, schrijft de burgervader in een persbericht.

Lichtenberg ziet dat de traditie van het uitbranden van sloopauto’s de afgelopen jaren tot steeds meer problemen leidt. „De aanloopperiode naar Oud en Nieuw wordt langer, de branden worden groter en de aanzuigende werking op mensen van buiten het dorp wordt groter. Ook binnen het dorp groeit de weerstand”, aldus de burgemeester.