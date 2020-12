Niemand wordt gelukkig van de Staatsloterij

Lang waren de rijen in de winkelstraten in de uren voordat minister-president Mark Rutte (VVD) het land opnieuw op slot gooide. Die rijen stonden niet alleen voor de winkels met kerstproducten, maar ook bij de verkooppunten van loten. Voor veel mensen is deelname aan de oudejaarstrekking van de Staatsloterij een gewoonte geworden. De jackpot winnen in de loterij is natuurlijk de perfecte manier om 2020 toch nog met vuurwerk af te sluiten.

Nick Maatman is schaakmeester en behaalde recent zijn Master in de filosofie aan de RUG.

Zo’n jackpot van miljoenen euro’s klinkt bijzonder aantrekkelijk. Dat aanlokkelijke bedrag moet echter wel gefinancierd worden. De kans dat u die jackpot daadwerkelijk wint is dan ook bijzonder klein. Zo is de kans om door de bliksem geraakt te worden groter. Loterijen worden daarom al jaren met regelmaat bekritiseerd. Gekscherend worden loterijen wel eens ‘belasting op domheid’ genoemd.

‘Belasting op domheid’

Er zijn weinig investeringen met een minder gunstig rendement dan loterijen. Uit de jaarcijfers van de Staatsloterij in 2019 komt naar voren dat de stichting een omzet heeft gemaakt van zo’n 1,3 miljard euro. Van dit bedrag werd iets minder dan 900 miljoen uitgekeerd in de vorm van prijzen. Deelname aan de Staatsloterij levert dus een negatief rendement op van ongeveer 33 procent. Wanneer u structureel meedoet aan de Staatsloterij betekent dit dat u op de lange termijn twee euro terug krijgt voor elke drie euro die u aan loten heeft gespendeerd. Opmerkelijk hierbij is dat de Staatsloterij nog een relatief ‘voordelig’ rendement biedt, omdat over de prijzen geen kansspelbelasting betaalt hoeft te worden.

Het ongunstige rendement is niet het enige aspect dat loterijen dubieus maakt. Een ander aspect is de denivellerende werking. Bij elke miljoenenknaller die wordt uitgekeerd is er slechts één gelukkige en worden duizenden mensen een beetje armer. De inkomenskloof tussen arm en rijk wordt onnodig groter. Extra problematisch is dat met name arme mensen meedoen aan loterijen.

De denivellerende werking van loterijen heeft ook nog een dieper effect. Om dit effect te laten zien wil ik hier graag het economische concept van de ‘afnemende marginale waarde van inkomen’ introduceren. Dit concept houdt in dat het positieve effect op het welzijn van een individu steeds kleiner wordt bij elke extra euro dat dit individu verdient. Ter illustratie: Een inkomensvermeerdering van 15.000 naar 20.000 euro heeft gemiddeld een sterker positief effect op het welzijn dan een inkomensvermeerdering van 45.000 naar 50.000 euro.

Zelfs als u pleit voor vrijheid betekent dit nog niet dat de overheid irrationeel gedrag moet bevorderen

Het concept van de afnemende marginale waarde van inkomen vindt steun bij een beroemde studie van Kahneman en Deaton uit 2010. Uit deze studie blijkt dat mensen een positief subjectief effect op hun welzijn ervaren voor elke euro die ze extra verdienen tot aan een jaarlijks bedrag van 75.000 dollar. Elke dollar die daarbovenop komt heeft geen aantoonbaar effect op het welzijn. Een aannemelijke verklaring voor dit fenomeen is dat mensen een bepaald bedrag moeten verdienen om in al hun basisbehoeften te kunnen voorzien.

De logische conclusie die hieruit volgt is dat het cumulatieve negatieve effect op het welzijn van alle verliezers in een loterij veel groter is dan het cumulatieve positieve effect op het welzijn van de winnaars. Het totale welzijn van de bevolking neemt af door het bestaan van de Staatsloterij. Zelfs als u pleit voor vrijheid en een beperkte paternalistische functie van de overheid, betekent dit nog niet dat de overheid irrationeel gedrag moet bevorderen. We kunnen ons afvragen of de staat de deelname aan loterijen moet promoten door eigenhandig loterijen te organiseren.

Wat levert deelname aan de Staatsloterij op? De spanning bij iedere trekking wordt opgevolgd door een vrijwel onvermijdelijke teleurstelling. Loterijen bieden een zeer ongunstig rendement en hebben een sterk denivellerende werking. Dit zorgt voor een afname van het totale welzijn van de bevolking. Mocht u bij de oudejaarstrekking toch weer teleurgesteld worden, neem je lot dan in eigen hand: start 2021 met het voornemen om niet meer aan loterijen mee te doen.