‘Niemand weet welke groepen je het beste als eerste kunt vaccineren’

Frankrijk, Duitsland en Spanje zijn begonnen met de ouderen in verzorgingshuizen. Nederland begint straks met het zorgpersoneel, zoals Hongarije nu al doet. België trapt af met zowel de bewoners als het personeel in verzorgingshuizen. Veel Europese landen zijn dit weekend begonnen met het vaccineren tegen Covid-19, maar niet in elk land zijn dezelfde groepen als eerste aan de beurt.

„Alleen al daaraan kun je zien dat niemand echt weet welke groepen je nu het beste als eerste kan vaccineren”, constateert Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie aan het Radboudumc in Nijmegen. Dat komt onder meer doordat het vaccin van Pfizer-BioNTech maar beperkt beschikbaar is en de toediening een logistieke puzzel vormt, doordat de entstof bij min-70 graden celsius moet worden bewaard. „En ook omdat we de effecten van het vaccin op met name kwetsbare ouderen nog niet kennen”, zegt Olde Rikkert.

Lees hier interview met Marcel Olde Rikkert over hoe de tachtigers over het hoofd werden gezien

De discussie over de volgorde van vaccineren is in Nederland op kerstavond definitief beslecht. Toen herhaalde de Gezondheidsraad zijn eerdere advies om ouderen als eerste te vaccineren, omdat je hiermee de grootste gezondheidswinst kan halen: als zij besmet raken worden zij het ziekst en komen zij dus het vaakst in het ziekenhuis.

Het departement van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) liet vrijwel meteen weten vast te houden aan het plan om begin januari eerst zorgverleners te vaccineren, omdat dit grote logistieke voordelen biedt.

Eerste stapje

Deze vaccinatieronde is hoe dan ook niet meer dan een eerste stapje bij het indammen van de coronapandemie. Van het Pfizer-BioNTech-vaccin is maar een beperkte hoeveelheid doses beschikbaar. Zo ontvangt Nederland er een half miljoen, goed voor 250.000 personen – er zijn twee prikken per persoon nodig. Daar komt bij dat gevaccineerde personen goed beschermd zijn, maar mogelijk nog wel de ziekte kunnen overdragen. Het vaccin kan nu daarom nog niet helpen verspreiding terug te dringen, wel om de meest kwetsbare personen beschermen.

Lees hier over de veiligheid van het vaccin van Pfizer/BioNTech

Dat laatste doe je volgens de Gezondheidsraad het best door ouderen als eerste te vaccineren. Mensen boven de zestig jaar hebben de grootste kans op ernstige ziekte en sterfte door Covid-19. Bovendien doet dit vaccin het „boven verwachting goed bij ouderen”, zegt de raad.

Bij de griepprik bijvoorbeeld is een bescherming van 60 procent al heel wat, terwijl dit Covid-vaccin bij het onderzoek een score van 95 procent heeft gehaald. Het is nog maar de vraag of de vaccins die later komen, ook zo effectief zijn. Zo niet, dan is dat een gemiste kans voor ouderen.

Dat hoeft niet zo uit te pakken, denkt Olde Rikkert: „De 95 procent bescherming van dit vaccin is gevonden bij betrekkelijk gezonde ouderen. We weten niet of het vaccin net zo effectief zal blijken te zijn bij veel minder gezonde ouderen, die bijvoorbeeld na een griepvaccin minder antistoffen aanmaken dan gezonde personen. We weten van alle vaccins nog niet hoe effectief die zijn bij kwetsbare ouderen.”

Naar verwachting wordt het vaccin van Moderna begin januari goedgekeurd, de vaccins van Janssen en Oxford-AstraZeneca eind januari. Vooral van de laatste heeft Nederland veel doses ingekocht.

Vaccinatiecentra

Het idee van VWS om de ouderen te beschermen door hun verzorgers te vaccineren, vindt Olde Rikkert niet zo gek: „Dan verminder je hoogstwaarschijnlijk de transmissie van het virus door zorgverleners aan ouderen.” Bovendien is het makkelijker om zorgverleners naar enkele vaccinatiecentra te laten komen, dan om met diepvrieskisten langs verzorgingshuizen te gaan. Door veel mensen op een paar plekken te verzamelen, is er ook minder kans op verspilling.

Vaccineer in Nederland naast de zorgverleners in elk geval een paar groepjes kwetsbare ouderen

De Fransen vervoeren de eerste groepen ouderen naar enkele centra in de buurt van Parijs, terwijl de vaccinatie in Duitsland via de deelstaten verloopt. „Het zou goed zijn als landen in Europa de gevaccineerden goed volgen, hun aanpak documenteren en hun kennis delen met andere landen. Dan kunnen we in de praktijk zien wat het beste werkt”, zegt Olde Rikkert, die ervoor pleit om in Nederland naast de zorgverleners elk geval een paar groepjes kwetsbare ouderen te vaccineren. „Dan pas zie je hoe effectief de bescherming is.”

Totdat die vaccinbescherming een feit is – en dat is volgens experts pas te verwachten in najaar 2021 – blijven voorzorgsmaatregelen nodig. Bijvoorbeeld om in verpleeghuizen de virusoverdracht door bezoekende familieleden en vrienden te voorkomen. Maar misschien kan dat wat minder streng, zegt Olde Rikkert. „Inmiddels hebben aardig wat ouderen Covid gehad en is de kans op herbesmetting klein. Dat biedt de mogelijkheid om wat liberaler om te gaan met de bezoekersregelingen.”