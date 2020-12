Natuurgeweld is vaker het gevolg van klimaatverandering

Het World Disasters Report 2020 van het Internationale Rode Kruis stond dit jaar in het teken van klimaatverandering. Het gezaghebbende rapport keek weliswaar terug op 2019, maar de conclusies gelden net zo goed voor dit jaar. Het rapport laat zien dat neerslag, droogte, zware stormen en bosbranden een toenemende rol spelen bij natuurrampen. Volgens hoogleraar rampenpreventie en mede-auteur van het rapport Maarten van Aalst zijn er nu ook natuurrampen die zonder klimaatverandering bijna zeker niet zouden zijn gebeurd. Het groeiende aantal hittegolven is daarvan een voorbeeld. Vorig jaar werd in Nederland een temperatuur van iets boven de veertig graden gemeten. Dit jaar kende De Bilt voor het eerst sinds de metingen in 1901 een periode van acht opeenvolgende dagen waarin het warmer was dan 30 graden. Veel natuurgeweld zorgt direct voor dramatische beelden van vluchtende mensen, geblakerde bossen of overstroomde huizen. Maar ook verstilde satellietbeelden van afbrekende ijsplaten of smeltende gletsjers zijn een signaal van een drama in slow motion.