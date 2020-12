Na het kwalificatietoernooi wacht de schaatsers in 2021 een wekenlange bubbel

Patrick Roest haalt zijn schouders op en zegt op 11 januari met een opgeruimd gemoed vijf weken de bubbel binnen te stappen. Hij wil schaatsen, liefst zo vaak mogelijk en vooral met internationale tegenstand. Als het dit seizoen vanwege corona dan een verblijf van ruim een maand in afzondering betekent, dan moet dat maar. „Al had ik twaalf weken in een bubbel moeten verblijven, mij hoor je niet klagen”, zegt de schaatser die in Heerenveen bij kwalificatiewedstrijden voor het EK allround en sprint, wereldbekerwedstrijden en de WK afstanden zowel de 5.000 als de 1.500 meter won.

Roest snakt naar competitie in dit gemankeerde schaatsjaar, net als alle andere schaatsers. Onder normale omstandigheden zijn ze ’s winters doorlopend onderweg, met langdurige verblijven in hotels, dus zoveel verandert er in hun beleving niet. Dan zijn vijf weken in een hotel in Leeuwarden, Heerenveen, Wolvega of Emmeloord makkelijk op te brengen. Zolang ze maar kunnen trainen en vooral wedstrijden kunnen rijden, zijn de schaatsers tevreden. „Vorig seizoen was ik voor drie wereldbekerwedstrijden en een trainingskamp in Collalbo al eens zes weken van huis”, zegt Antoinette de Jong, blij met haar hervonden vorm en klinkende zeges op de 1.500 en 3.000 meter.

Na een aantal nationale wedstrijden is Thialf de rest van het seizoen het toneel voor een in drie delen gesplitst internationaal toetje. Met speciale goedkeuring van de internationale schaatsfederatie ISU wordt op 16 en 17 januari een gecombineerd EK (allround en sprint) gehouden, daarna twee wereldbekerwedstrijden (22/24 en 29/31 januari) en tot slot de WK afstanden (11-14 februari), die oorspronkelijk op de olympische ijsbaan van Beijing waren gepland.

Voorwaarde voor dit samengebalde pakket wedstrijden is een bubbel waarin besmettingen zo goed als uitgesloten zijn. Een operatie waarmee de schaatsbond KNSB en organisatiebureau House of Sports al vanaf de zomer druk zijn. Het vergde de nodige overtuigingskracht om toestemming van de ISU te krijgen, maar nu willen die twee partners er iets moois van maken. Patrick Wouters van den Oudenweijer, directeur van House of Sports, vertelt dat de protocollen van het Nederlands voetbalelftal, de Tour de France en de ISL-zwemwedstrijden in Boedapest minutieus zijn nagevlooid om daaruit de richtlijnen voor een Nederlandse schaatsbubbel op te stellen.

Gesloten circuit

Die nauwgezetheid ten spijt geloven niet alle landen in het gesloten circuit. Naast afzeggingen van kabouterschaatslanden als Thailand en Argentinië weigeren ook de sterke Japanse schaatsers voor vijf weken naar Thialf te komen. Zij beoordelen de Friese bubbel als onveilig. „Een beslissing van de sporters zelf”, vertelt directeur-bestuurder Herman de Haan van de KNSB. „De Japanse bond is akkoord gegaan met de gewijzigde kalender, maar de schaatsers durven, mede onder druk van familieleden, de reis niet aan. Wij hebben dat te respecteren.”

Het is alleen nog wachten op groen licht van China, maar verder hebben alle andere landen – in totaal dertig – hun komst toegezegd.

Voor toetreding tot de bubbel zijn drie instapmomenten: 11 en 18 januari, en 3 februari. Bij aankomst op Schiphol moeten alle leden van een ploeg een negatieve testuitslag overleggen. Vervolgens worden ze per bus vervoerd naar een van de vier Van der Valk-hotels, waarmee de KNSB en House of Sports een exclusief contract hebben afgesloten. Die hotels zijn gedurende vijf weken alleen beschikbaar voor schaatsers en hun entourage en zijn geheel coronaproof ingericht.

De schaatsers mogen in hun bubbelperiode alleen naar buiten voor een loop- of fietstraining, onder voorwaarde dat onderweg met niemand contact wordt gezocht. Even etenswaar bij een tankstation kopen of een bezoekje aan familie brengen, is uit den boze. „Nee, daar wordt niet op gecontroleerd”, zegt Wouters van den Oudenweijer. „Maar laten we reëel zijn, niet één bubbel is gegarandeerd waterdicht. Het principe is de risico’s tot een minimum te beperken. De crux is dat iedereen binnen de bubbel zich verantwoord behoort te gedragen. Discipline is bepalend voor het welslagen.”

Voor elke wedstrijd worden alle rijders volgens de PCR-methode op corona getest. Daarvoor is een contract afgesloten met Eurofins, hetzelfde bedrijf dat ook verantwoordelijk is voor de coronatesten in het Nederlandse profvoetbal en bij de Formule 1. Alle testuitslagen worden ingezien door een medisch panel, dat uiteindelijk bepaalt of een schaatser wel of niet mag starten. Bij een positieve test volgt onmiddellijk overplaatsing naar de quarantaine-ruimte, die in een van de vier hotels wordt ingericht, en verwijdering uit het toernooi.

Over de kosten van de gehele operatie zeggen de organisatoren geen mededelingen te kunnen doen. Wouters van den Oudenweijer: „Essentieel is dat wedstrijden doorgang kunnen vinden. Uiteindelijk is het aan alle kanten een kwestie van schade beperken. Maar een jaar voor de Olymische Spelen zijn de sportieve belangen groot en vind ik het moedig dat ISU goedkeuring heeft gegeven. De zakelijke belangen zijn minstens zo groot. Wij lopen veel geld mis, maar deze serie wedstrijden betekent nog enige inkomsten voor schaatsbaan Thialf, exposure voor de schaatsploegen en hun sponsors en tv-zenders die hun contractuele verplichtingen kunnen nakomen.”