Lawines kosten 10 Iraniërs het leven, meer mensen nog vermist

Een reeks lawines in de bergen ten noorden van Teheran heeft zeker tien mensen het leven gekost. Dat melden Iraanse media volgens persbureaus AP en AFP. Reddingsteams zoeken in vier verschillende gebieden naar een onbekend aantal vermisten.

Zaterdagavond meldde de Iraanse noodhulporganisatie de Rode Halve Maan dat er nog zeker zeven mensen vermist waren. Met helikopters werd het gebied onderzocht. Door slecht weer en sneeuw verloopt de reddingsactie moeizaam, zei een van de teamleden tegen AFP.

De sneeuwverschuivingen ontstonden vrijdag, een dag nadat veel sneeuw was gevallen en er zware wind stond. Het Alborz-gebergte is ‘s weekends erg populair bij wandelaars en klimmers, ook zijn er meerdere ski-resorts. De lawines zijn ongebruikelijk in het gebied. Wel vielen in 2017 ook elf doden door twee lawines.