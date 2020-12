‘Jezus red ons AUB’ is uitzinnig, maar ook voorspelbare satire

Wie de ironie uit de titel onverhoopt is ontgaan en hoopt op een hartverwarmende, troostrijke theatervoorstelling, heeft buiten de makers Tim en Wart Kamps, Stephanie Louwrier en Peter van Rooijen gerekend. De Grote ‘Jezus red ons AUB’ Kerstshow is een schuimbekkende, grofgebekte antikerstvoorstelling, waar de satire in dikke vlokken vanaf spat. De voorstelling is tot en met 3 januari online te zien via de website van theater De Kleine Komedie, waar het op kerstavond in een lege zaal is opgenomen.

Jezus en Maria Magdalena prikken verveeld in een enorme kerstkalkoen. Hun relatie is na tweeduizend jaar behoorlijk uitgeblust. Maria noemt Jezus „niet meer dan de schim van de man die hij ooit was”. Om haar terug te winnen tuigt Jezus een heuse televisieshow op, waarin hij allerhande problemen zal oplossen om te bewijzen dat hij het wonderen verrichten nog niet is verleerd.

Tim Kamps speelt als Jezus een schutterige en lekker kleinzerige parodie op Ted Neeley in zijn hoofdrol in der musical Jesus Christ Superstar. In een rijgdraad aan korte sketches krijgt Jezus een dwarsdoorsnede van de (corona)maatschappij over zich heen - van plompe sneltest-medewerkers tot eenzame vrachtwagenchauffeurs.

Flauwigheden en anticlimaxen buitelen vervolgens vrolijk over elkaar heen. Wart Kamps, Stephanie Louwrier en Peter van Rooijen nemen een waaier aan dubbelrollen voor hun rekening, in uitzinnige kostuums en dito speelstijl. De scènes worden afgewisseld met compilaties van kerst-evergreens en musicalpastiches.

Het is jammer dat het binnen die consequent doorgevoerde satire ontbreekt aan enige tegenkleur. De voorstelling voelt daarmee op den duur aan als menig kerstdiner: voorbij de feestelijke buitenkant, wordt het gaandeweg vooral voorspelbaar en veel van hetzelfde. De potentieel spannendste scène waarin de makers hun eigen (seksistische, racistische en denigrerende) motieven bevragen, vervalt te snel weer in de (hen zo vertrouwde) ironie en blijft daardoor ongevaarlijk.

Tim Kamps als Jezus en Stephanie Louwrier als Maria in De Grote ‘Jezus red ons AUB’ Kerstshow. Foto Doris Konings

In de hertaling van het lied ‘The Temple’ uit Jesus Christ Superstar, zijn de kooplustige woekeraars verworden tot verveelde millennials met niksige problemen: vastlopende MacBooks en mislukte latte macchiato’s als de symptomen van een doorgedraaide maatschappij. Inhoudelijk bepaald niet origineel, maar wel sterk in vorm en uitvoering.

Dat is grotendeels exemplarisch voor deze pretentieloze feelgoodshow. Al toont de voorstelling en passant hoe achter een masker van onbaatzuchtigheid meestal alsnog eigenbelang schuilgaat. Jezus helpt iedereen die op zijn pad komt, maar is dat altruïsme of probeert hij daarmee indruk op zijn geliefde te maken en daarmee eerst en vooral zijn eigen eenzaamheid te verdrijven? Toch nog iets om op na te kauwen na het kerstdiner.

Kleinkunst De Grote ‘Jezus red ons AUB’ Kerstshow van Tim & Wart Kamps, Peter van Rooijen en Stephanie Louwrier. Opgenomen op 24/12 Kleine Komedie, Amsterdam. Online te zien t/m 4/1. Inl: dekleinekomedie.nl ●●●●●