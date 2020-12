Intiem theater dat je dwars door je scherm sleurt

In de online theaterbelevenis Amor fati zit het lot op een klapstoeltje in de coulissen. Ze is verontwaardigd over hoe de mensheid haar behandelt. Na de evolutie werd ze bejubeld als een god, maar nu heeft iedereen moeite haar te accepteren. Daarover gaat Amor fati: het omarmen van je lot, of dat nu een mislukte liefde is of een pandemie.

Toen bleek dat de voorstelling niet live gespeeld kon worden, bouwden regisseur Arlon Luijten en theatermaker Flip Noorman Amor fati om tot een online productie. Dat is een indrukwekkend-intieme registratie geworden, die je meesleurt in het verhaal van Amor (de liefde) en Fati (het lot). Noorman is de verteller, die zijn publiek met vaste hand door de loods loodst, waar de performance is opgenomen.

In Amor fati is een poppenspeler (Alexander Brouwer) een hopeloze romanticus. Hij vindt Fati (mooie rol van Harriët Stroet) maar een spelbederver, omdat zij met haar harde waarheden alle romantiek van tafel veegt. Liever spreekt hij af met de verleidelijke Amor (Sky Lemmer). Deze scènes worden afgewisseld met nummers van Noorman. De liedjes hebben scherpe teksten en verrassen, als ze bijvoorbeeld over ‘bullshitbanen’ of nepnieuws gaan.

Oorspronkelijk zou de kijker ook spelletjes spelen, die thematisch bij het verhaal aansluiten. Een origineel concept – al zijn de games in de registratie, door technische problemen, niet interactief. Dit past bij de creatieve vorm van de voorstelling, waarin ook animaties zijn verwerkt. De beeldtaal is even poëtisch als futuristisch.

Noormans tekst is ‘spot-on’ met krachtige observaties, zoals over de omgang met corona. Als verteller spreekt hij zijn publiek regelmatig indringend aan. Er is een sterke passage over applaus, waarin hij van performancekunst naar de omgang met zorgpersoneel hopt. De kritiek is fel, maar de sfeer blijft veelal ontspannen. Zo is Amor fati een online theaterbeleving, die je dwars door je beeldscherm trekt.

Theater Amor fati van Werkplaats Walhalla/ Flip Noorman. Gezien: online, 24/12. Te zien t/m 3/1. Inl: theaterwalhalla.nl ●●●●●