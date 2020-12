In Duitsland merken ze: inenten van de allerzwaksten is een ‘herculestaak’

„Natuurlijk ben ik opgelucht dat het vaccineren nu begint”, zegt Bärbel Arwe. Ze is verantwoordelijk voor acht verzorgingshuizen in Berlijn, en nog zes in Brandenburg en Mecklenburg-Vorpommern, met in totaal 1.100 bewoners.

„We staan met onze rug tegen de muur. We hadden liever meer tijd gehad om onze bewoners en hun familie uitgebreider voor te lichten. Maar de mogelijkheid dat we ze voor infectie met Covid-19 kunnen behoeden, willen we natuurlijk aangrijpen. Ook al bestaat nu het risico dat relatief weinig mensen bereid zijn zich te laten vaccineren”, aldus Arwe, die directrice is van de katholieke organisatie Caritas Altenhilfe.

Nadat zaterdag in alle 27 landen van de Europese Unie doses van het vaccin van BioNTech/Pfizer zijn geleverd, is zondag in veel lidstaten, waaronder Frankrijk, Spanje en Italië, ‘het grote prikken’ begonnen. In Nederland gaat de vaccinatiecampagne op 8 januari beginnen.

In Hongarije en Slowakije is men zaterdag meteen al gaan vaccineren. In Duitsland zijn zaterdag in één verpleeghuis in Halberstadt, Saksen-Anhalt, alvast veertig bewoners (onder wie een 101 jaar oude vrouw) en tien personeelsleden gevaccineerd. In de rest van het land is de grootste vaccinatiecampagne in de Duitse geschiedenis deze zondag begonnen.

Relatief kleinschalig

Hoewel in Duitsland al wekenlang grote en kleinere vaccinatiecentra in gereedheid zijn gebracht, in totaal 440, is het vaccineren tegen Covid-19 dus relatief kleinschalig begonnen. Er zijn nog niet voldoende doses van het vaccin om al op volle kracht te kunnen inenten.

Zo is in Berlijn zondag maar één groot vaccinatiecentrum geopend, van de zes die daarvoor in stadions en sporthallen in gereedheid zijn gebracht. Het accent ligt voorlopig op de zestig mobiele inentingsteams die met het vaccin de verzorgings- en verpleeghuizen in de Duitse hoofdstad afgaan.

Met hulp van militairen is men verspreid door het land begonnen met het toedienen van 150.000 vaccins. Tot het eind van het jaar zullen er 1,3 miljoen doses klaarstaan om te injecteren, belooft minister van Jens Spahn (Gezondheidszorg). Tegen de zomer, als er verschillende vaccins beschikbaar zijn, zal het volgens Spahn voor alle Duitsers mogelijk zijn zich te laten vaccineren.

Als eerste komen nu bewoners en personeel van verzorgingshuizen aan de beurt, medewerkers van ziekenhuizen die groot risico lopen en mensen ouder dan tachtig jaar. Het gaat in totaal om 8,6 miljoen mensen. Binnen twee maanden zou iedereen die wil in deze groep gevaccineerd moeten zijn.

De verzorgings- en verpleeghuizen moeten flink wat huiswerk doen voor ze aan de beurt komen. Van tevoren moeten ze niet alleen laten weten hoeveel mensen geprikt moeten worden. Ze moeten ook zorgen dat die mensen een schriftelijke verklaring ondertekend hebben dat ze akkoord zijn met de inenting.

Dat kan een tijdrovende opgave zijn, wanneer de persoon in kwestie daartoe niet meer in staat is, bijvoorbeeld door dementie. In dat geval moet het verzorgingshuis voordat de mobiele teams arriveren een verklaring van een gemachtigd familielid zien te bemachtigen. In veel instellingen lijdt zeker de helft van de bewoners aan dementie.

Medische voorgeschiedenis

Een belangenorganisatie van patiënten, Stiftung Patientenschutz, waarschuwde afgelopen week bovendien dat voor het toedienen van een vaccin zorgvuldig gekeken moet worden naar medische voorgeschiedenis en huidig medicijngebruik van iedere bewoner die gevaccineerd wordt.

„Het is een Herculeaanse taak”, verzucht Bärbel Arwe van de Berlijnse Caritas Altenhilfe. „Helemaal als je bedenkt dat dit alles rond de feestdagen moet gebeuren en dat veel medewerkers door ziekte zijn uitgevallen.”

In alle mobiele teams is een arts opgenomen. Maar Arwe had graag gezien dat de eigen huisartsen van de bewoners voorlichting over het vaccin komen geven en aanwezig zijn als de mobiele teams langskomen. „Maar de meeste huisartsen hebben we daar helaas niet van kunnen overtuigen.”

Erg blij is Arwe met de hulp van de Bundeswehr. Militairen helpen onder meer bij de registratie van de mensen die geprikt worden, ontvangst van bezoek en het uitdelen van mondkapjes. In sommige deelstaten zijn ze ook opgenomen in de mobiele teams.

Bij het toedienen van het vaccin moet altijd één personeelslid van het verpleeghuis aanwezig zijn: een vertrouwd gezicht. Bij het proefdraaien bleek afgelopen weken hoe belangrijk het voor de ouderen is, dat het eerste gesprek voorafgaand aan de vaccinatie gevoerd wordt door iemand ze kennen. Die kan makkelijker de spanning uit de lucht halen dan een onbekende arts van het mobiele team, zegt een woordvoerder van het gezondheidsministerie van Brandenburg.

‘Horten en stoten’

De vaccinatiecampagne zal met horten en stoten op gang komen, waarschuwde Spahn zaterdag alvast. „Maar dat is normaal.”

Tot eind maart rekent Duitsland erop over 11 tot 12 miljoen doses te kunnen beschikken. Dat is goed voor 5,5 tot 6 miljoen mensen, omdat het gebruikte vaccin van BioNTech en Pfizer twee keer toegediend moet worden, met een tussenpoos van zo’n drie weken. Op 6 januari wordt verwacht dat het Europese geneesmiddelenbureau EMA ook het vaccin van Moderna zal goedkeuren.

De 440 vaccinatiecentra in Duitsland zijn bedoeld voor mensen die mobiel genoeg zijn om daar zelf naartoe te komen of zich te laten brengen. De Impflinge, zoals in te enten mensen in het Duits heten, kunnen er echter pas terecht als ze een oproep hebben ontvangen.

Pas in de loop van volgend jaar, als alle risicogroepen zijn ingeënt, dus ook mensen met onderliggende aandoeningen en de zeventig- en zestigplussers, zullen huisartsenpraktijken gaan vaccineren.

Per deelstaat kan de organisatie van de vaccinatiecampagne verschillen. Maar een vaccinatieplicht bestaat nergens in Duitsland – en de Impfling hoeft niets te betalen. De landelijke regering draagt de (aanzienlijke) kosten en heeft daarvoor in de begroting voor 2021 2,7 miljard euro gereserveerd, al rekent minister Spahn erop dat het ruim twee keer zoveel kan worden. De kosten van het inrichten van de vaccinatiecentra worden opgebracht door ziekenfondsen en de deelstaten.

Volgens een recente peiling is twee derde van de Duitsers van plan zich te laten vaccineren, een toename ten opzichte van enkele weken geleden. De helft van hen wil het vaccin zo snel mogelijk toegediend krijgen, de andere helft zodra duidelijk is hoe anderen erop gereageerd hebben.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Gerd Müller (CSU) pleitte zondag voor solidariteit met arme landen, zodat ook zij snel kunnen vaccineren. Duitsland heeft daarvoor 100 miljoen euro beschikbaar gesteld, aldus Müller.

„We kunnen het virus alleen samen met de rest van de wereld overwinnen – anders zullen we het niet overwinnen”, waarschuwde hij in een interview met Der Tagesspiegel. Hij riep andere landen en grote bedrijven op ontwikkelingslanden ook te helpen bij het verkrijgen van het vaccin.