Honderd Staphorster jongeren dagen politie uit met zwaar vuurwerk

Een groep van ongeveer honderd jongeren heeft zich zaterdagnacht in Staphorst verzameld onder het viaduct van de snelweg A28 en heeft daar overlast veroorzaakt met zwaar vuurwerk. Dat bevestigt de politie na berichtgeving door ANP. Meerdere omwonenden klaagden over geluidsoverlast maar de politie besloot niet in te grijpen.

„Het was geen coronafeestje”, zegt de woordvoerder van de politie tegen NRC. De groep veroorzaakte „veel overlast”, zegt de woordvoerder en was er volgens hem op uit om de politie „te provoceren”. Rond middernacht verzamelde de groep zich bij het viaduct en rond 02.30 uur vertrokken de meeste jongeren weer naar huis.

„We hebben ze vooral in de gaten gehouden en gekeken of er niets stuk gemaakt werd”, zegt de woordvoerder. „We kijken altijd: wat is voor ons de meest efficiënte manier om in te grijpen. En dat is niet: oh, er zijn honderd personen dan zetten we even vijfhonderd agenten in. Dan loop je het risico dat de boel escaleert en de overlast nog langer duurt en je met gewonden komt te zitten.”

Staphorst was niet de enige plek waar het onrustig was zaterdagnacht. In de Brabantse plaats Veen gingen voor de derde nacht op rij een paar honderd mensen de straat op, schatte Brabants Dagblad. Relschoppers staken daarbij zwaar vuurwerk af. Ook zijn er twee auto’s en een paardentrailer aangestoken en uitgebrand. „Doortastend optreden gewenst!”, schreef de voorzitter van de Nederlandse politiebond zondag op Twitter.

Op meerdere plekken in het land moest de politie een einde maken aan illegale feesten. In Haasdrecht waren zo’n twintig mensen bijeen in een bedrijfspand. In Rotterdam beëindigde de politie een feest op de vijfde etage van een oud bedrijfspand waarbij „alle denkbare dranken verkrijgbaar waren”, aldus een politiewoordvoerder tegen ANP. Een onbekend aantal feestgangers is beboet. Bij het Limburgse Koningsbosch, net over de grens in Duitsland, was zaterdagnacht een rave gaande in het bos. Hiervan heeft de Nederlandse ordehandhaving haar Duitse collega’s op de hoogte gebracht.