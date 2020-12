FC Utrecht en AZ met gelijkspel het jaar uit: 2-2

De laatste voetbalwedstrijd van Nederland dit jaar heeft geen winnaar opgeleverd. Het duel tussen FC Utrecht en AZ in stadion Galgenwaard eindigde zondag in 2-2. AZ gaat met een achterstand van 7 punten op koploper Ajax de korte winterstop in. FC Utrecht blijft de nummer 10 van de ranglijst.

Eljero Elia maakte in de 30e minuut de eerste goal voor FC Utrecht. AZ nam vervolgens in de tweede helft de leiding met treffers van Teun Koopmeiners (strafschop) en Calvin Stengs. Invaller Adrian Dalmau redde in blessuretijd een punt voor FC Utrecht.

De clubs zouden elkaar eigenlijk op 12 september treffen. De wedstrijd werd echter uitgesteld om AZ meer rust te geven voor een Europees duel met Dinamo Kiev op 15 september. Die wedstrijd verloor AZ met 2-0. (ANP)