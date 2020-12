‘Een olifant liken is geen olifant redden’

Emoji’s in de vorm van bedreigde dieren. Hashtags als #FactsOfWildlife, #NatureRocks en #ConservationMatters. ‘Selfies’ van soorten die op het punt van uitsterven staan.

Natuurbehoud is tegenwoordig niet meer weg te denken van sociale media. Welke gevolgen heeft dat voor natuurbescherming en mens-natuurrelaties? Hoe weet je, in een tijd vol dierenfilmpjes en clickbait-koppen, wat waar is en wat niet?

CV Symfonische rock Bram Büscher (1977) promoveerde in 2009 in de politicologie en antropologie, op grensoverschrijdende natuurparken in zuidelijk Afrika. Hij deed onderzoek naar natuurbehoud in crisissituaties. Hij schreef diverse boeken, waaronder The Truth about Nature. Hij speelt gitaar – vooral symfonische rock – en woont met vrouw, dochter en hond in Wageningen.

Over zulke vragen gaat het boek The Truth about Nature van Bram Büscher, hoogleraar ontwikkelingssociologie aan de Wageningen Universiteit.

„Zo’n tien jaar geleden begon ik met het onderzoek voor het boek”, vertelt hij via Skype vanuit zijn huis in Wageningen. „Sociale media waren toen in opkomst. Ik had zelf nog geen Facebook-account, mijn vrouw moest me uitleggen hoe ik er een moest maken... Maar ik dacht al wel: dit gaat enorme invloed hebben op ons denken over natuur en natuurbehoud.”

En toen was het begrip post-truth nog niet eens in zwang. Die term duikt veelvuldig op in zijn boek. Sinds een paar jaar, schrijft Büscher in de inleiding, leven we in een wereld waar ‘alternatieve feiten’ wedijveren met échte feiten. In dat nieuwe tijdperk lijkt waarheid een nóg rekbaarder begrip dan het al was.

Natuurbeschermers gaan naar mijn mening nu te weinig in tegen de gevestigde orde

„Maar post-truth is geen nieuw woord voor leugen. Het draait om de uitoefening van macht”, zegt Büscher. „En dat wordt steeds makkelijker door de opkomst van het platformkapitalisme – dat is het verdienmodel van bedrijven als Facebook, Google en Apple, waarin data goud waard zijn. Leugenaars heb je altijd gehad, een leider als Trump verschilt niet eens zo sterk van leiders van enkele eeuwen geleden. Maar de context waarin hij opereert, de macht die hij kan uitoefenen dankzij online platforms... Dat is nieuw. Afhankelijk van de bubbel waarin mensen zich bevinden krijgen ze bepaalde waarheden voorgeschoteld. Bijvoorbeeld over hoe het met de natuur gesteld is.”

Dé waarheid over de natuur bestaat niet meer?

„Volgens veel sociale wetenschappers bestaan objectieve waarheden niet. Zij zeggen dat we verplicht zijn om kritisch te blijven ten opzichte van mensen die claimen de waarheid in pacht te hebben. Ik ben het daarmee eens, maar tegelijkertijd moeten we ook altijd blijven zoeken naar de waarheid.

„Natuurbeschermers gaan naar mijn mening nu te weinig in tegen de gevestigde orde. Organisaties als het Wereld Natuur Fonds roepen wel heel hard dat het allemaal anders moet, maar tegelijkertijd stellen ze zich heel neutraal en knuffelbaar op. Niet te activistisch. Voor de huidige machthebbers is dat peanuts: ja hoor, verkopen jullie nog maar wat pluchen panda’s, dan gaan wij door met het boren naar olie en gas. Het wordt tijd om serieuzer stelling te nemen. Zoals Greta Thunberg dat doet bijvoorbeeld. Politici beschuldigen haar van hysterie, omdat ze zich bedreigd voelen. Maar ze brengt mensen samen – zoals bij de klimaatmarsen – en gaat met ze in gesprek. Dat noem ik geen hysterie. Die term gebruik ik in het boek heel anders.”

Wanneer wordt milieubescherming dan hysterisch?

„Als emoties zo hoog oplopen dat het leidt tot overdreven, extreem of ongecontroleerd gedrag. Kreten als ‘Er moet nú iets gebeuren, anders is het te laat! We hebben nog 10 jaar om de planeet te redden’ zijn niet nieuw binnen de natuurbescherming, die hoor je al decennialang. Maar online kan zo’n tekst of een dramatisch filmpje snel uit z’n verband worden gehaald.

Ik was verbaasd hoe weinig mensen wisten van de neushoornproblematiek ter plaatse

„Dat zie je bijvoorbeeld bij actievoering tegen neushoornstroperij. Begrijp me goed: dat ís een ernstig probleem, maar als het puur hysterie wordt, dan bereiken we het doel – het stoppen van stropen – niet. Daarvoor heb je strategische, politieke actie van onderzoekers en natuurbeschermers nodig. Te grote ophef maakt een onderwerp misschien wel even trending op Twitter, maar het vervliegt ook weer snel. Als je de waarheid te hysterisch maakt, blijft er geen ruimte over voor speaking truth to power.”

Je schrijft ook over ‘spectacularisering van de natuur’. Wat bedoel je daarmee?

„De gekke paradox dat we, om de natuur te beschermen, een overgedramatiseerde weergave ervan gebruiken om aandacht te trekken. Natuur 2.0 barst van de superlatieven en de hyperbolen.

„We krijgen continu ontroerende beelden voorgeschoteld – een eenzame orang-oetan in Indonesië, een bedreigde olifant in Afrika. Maar juist datgene wat essentieel is voor waarheidsbeleving gaat zo verloren. Zonder context, zonder geschiedenis, zonder de verhouding tussen mensen en dieren te beschrijven heeft zo’n filmpje weinig meerwaarde. Maar voor veel mensen worden dit soort beelden – zelfs al zijn het losse flodders op hun Facebook-timeline – bepalend voor hun relatie met de natuur als geheel.”

Zelf was Büscher in 2014 in het Zuid-Afrikaanse Krugerpark, om onderzoek te doen naar het gebruik van sociale media door bezoekers. „Ik was verbaasd hoe weinig mensen wisten van de neushoornproblematiek ter plaatse. Ze waren wel op de hoogte van het feit dat neushoorns worden bedreigd door stroperij, maar hadden dat nooit gekoppeld aan het park waar zij zelf op safari zouden gaan. Spectacularisering zorgt zo voor een vertekend beeld van de natuur. Mensen lijken soms te denken dat een ‘like’ op Facebook genoeg is om een soort te redden.”

Niet voor niets hebben organisaties als Natuurmonumenten speciale communicatieboswachters in dienst

Terwijl communiceren natuurlijk niet hetzelfde is als behoud.

„Precies. Online een olifant beschermen zet weinig zoden aan de dijk: je kunt wel geld doneren, of aandacht genereren, maar het echte werk vindt daar niet plaats. Natuurbescherming blijft voor veel mensen een virtuele ver-van-mijn-bedshow, terwijl het wel heel dichtbij vóélt door sociale media. De natuur is een merk geworden, en dat zie je ook terug in het eigendomsgevoel dat mensen ervaren. Ze voelen recht op een bepaalde soort, en dat vloeit direct voort uit het concept van delen dat zo belangrijk is online. Sharen ligt tenslotte aan de basis van sociale media. Maar een online gedeelde olifant is iets heel anders dan het daadwerkelijke dier – er is een olifant 2.0 ontstaan.”

Was natuurbescherming zonder sociale media beter geweest?

„Het is er gewoon, we hebben ermee te dealen. Niet voor niets hebben organisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer tegenwoordig ook speciale communicatieboswachters in dienst. Maar we moeten die nieuwe vorm van macht wel blijven bestuderen, zodat we het effect ervan beter begrijpen. Dan kunnen we er ook wellicht van profiteren: bijvoorbeeld door alternatieve platformen waar de nadruk niet ligt op winst maar op publiek debat.”