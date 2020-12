Duizenden huishoudens zonder stroom door storm Bella in VK en Frankrijk

Duizenden inwoners van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben dit weekend last van storm Bella. In deze landen kwamen tienduizenden huishoudens zonder stroom te zitten door het noodweer, meldt persbureau AFP zondag. Ook het vliegverkeer rond Parijs werd verstoord door het onstuimige weer.

In de Franse regio’s Bretagne en Normandië viel de stroom zondagochtend uit bij zo’n 18.000 huishoudens; dit is inmiddels weer hersteld. Later op de dag ontstonden problemen in het oosten en midden van het land waar 34.000 huishoudens zonder elektriciteit zijn komen te zitten.

In Parijs werd het vliegverkeer van de internationale luchthaven Roissy-Charles de Gaulle door het noodweer verstoord: op het hevigste moment was meer dan een derde van alle vluchten vanaf dit vliegveld vertraagd. Ook moesten meerdere vluchten uitwijken naar andere vliegvelden. Inmiddels is het vliegverkeer weer volledig hersteld. De zuidelijker gelegen luchthaven Orly had minder last van de storm, dankzij haar gunstiger gelegen locatie.

In het Verenigd Koninkrijk is Wales het zwaarst getroffen. Daar viel de elektriciteit volgens AFP uit bij zo’n 20.000 huishoudens. Ook ontstonden in het land problemen met het treinverkeer door omgevallen bomen en overstromingen. En het noodweer is nog niet voorbij: zondagnacht worden hevige sneeuwbuien verwacht in delen van het land.

Storm Bella deed ook Nederland aan. De schade lijkt hier relatief mee te vallen, hoewel her en der wel bomen omvielen wat voor verkeersoverlast zorgde. Ook moest een aantal coronatestlocaties dicht vanwege stormschade. Bella, de eerste storm van deze winter, zorgde op het heftigste moment voor windstoten tot 116 kilometer per uur maar is sinds de middag in kracht afgenomen. Het KNMI heeft code geel voor het hele land ingetrokken.