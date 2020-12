Doden bij schietpartij op bowlingbaan in Amerikaanse stad Rockford

Bij een schietpartij op een bowlingbaan in de Amerikaanse staat Illinois zijn zaterdagavond drie mensen om het leven gekomen. Drie anderen raakten gewond. Dat meldt persbureau AP.

De aanval vond plaats in de stad Rockford, op een uur rijden van Chicago. Volgens de lokale autoriteiten gaat het om een willekeurige aanval, waarbij de schutter lukraak om zich heen schoot. Kort na de schietpartij is een 37-jarige man gearresteerd in het gebouw. Hij is voorlopig de enige verdachte.

De drie dodelijke slachtoffers zijn allemaal zestigplussers, twee aanwezige tieners raakten gewond. De burgemeester van Rockford Tom McNamara schrijft zondag op Facebook „boos en bedroefd” te zijn. „Mijn gedachten zijn bij de families van degenen die dierbaren hebben verloren”.