Dit betekent de Brexit-handelsdeal voor Nederlandse bedrijven

Voor Nederland exportland is het ergste Brexitscenario voorkomen, met het handelsakkoord tussen Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk dat op kerstavond werd gesloten. Dure importtarieven zijn in principe van de baan en verdere chaos aan de Britse grens is minder waarschijnlijk geworden.

Maar van business as usual is in de handel met het VK geen sprake na 1 januari, wanneer het akkoord voorlopig in werking treedt – formele ratificatie door onder meer het Europees Parlement volgt later. Formaliteiten bij invoer, uitvoer en bij zakelijk verkeer keren terug. En een ingewikkeld systeem van geschillenbeslechting tussen EU en VK maakt de economische relatie met de Britten minder voorspelbaar dan nu.

Dat is de conclusie na ruwe lezing van het akkoord van 1.246 pagina’s (exclusief losse verklaringen) dat zaterdag werd gepubliceerd. Welke precieze effecten de deal zal hebben op de handel, is nog niet met zekerheid te zeggen. De details van de zogeheten ‘Handels-en Samenwerkingsovereenkomst’ zullen de komende dagen druk worden bestudeerd en geïnterpreteerd, ook door ondernemersorganisaties. En veel hangt af van de praktische omgang met de nieuwe regels door Britse en EU-autoriteiten.

Voor het Nederlandse bedrijfsleven staat veel op het spel, zoveel is zeker. 22.500 grotere Nederlandse bedrijven exporteerden vorig jaar goederen naar het VK, volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een op de drie bedrijven die goederen van eigen makelij exporteren, kent het VK als afzetmarkt. Nederland verdiende vorig jaar 28,3 miljard euro aan de export van goederen naar het VK, aldus het CBS. Dat is 3,5 procent van het Nederlandse bruto binnenlands product. Alleen aan de export naar Duitsland verdient Nederland meer.

Wat biedt het akkoord Nederlandse bedrijven wel – en wat niet – op basis van wat we nu kunnen overzien?

1 Handel met het VK blijft tariefvrij, tenzij er conflicten komen

„Invoerrechten op alle goederen met oorsprong uit de andere partij [in het verdrag] worden verboden”, staat in de tekst. Dat is goed nieuws voor Nederlandse bedrijven die exporteren naar of importeren uit het VK. Zonder vrijhandelsakkoord tussen EU en VK zou handel gaan plaatsvinden onder de minimale regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Exportbedrijven zouden dan Britse douaneheffingen moeten gaan betalen. Bijvoorbeeld: 8 procent op verse cherrytomaten uit het Westland, 44 Britse pond per 100 kilo bevroren karkassen van varkens. In sommige gevallen zouden daar bovendien quota bij komen: een maximum aan het totale volume dat de EU mag afzetten in de VK. Importbedrijven zouden EU-heffingen zouden gaan betalen, bijvoorbeeld zo’n 10 procent op textiel.

EU en VK kiezen nu voor ‘nul tarieven, nul quota’. Er is alleen één ‘maar’: als de geschillen tussen EU en VK hoog oplopen, kan één van de partijen bij wijze van straf „eenzijdig” tijdelijk invoerheffingen of quota invoeren, staat in het akkoord. Een voorbeeld daarvan is als één van de partijen de andere partij benadeelt met oneerlijke douanecontroles, of wanneer de ene partij de andere verdenkt van ongeoorloofde staatssteun. Een nieuw te vormen ‘arbitragetribunaal’ moet achteraf bepalen of tijdelijke herinvoering van tarieven geoorloofd is.

Dit soort onzekerheid voor bedrijven is binnen de EU-landen geheel uitgebannen – en komt nu dus terug door de Brexit. Hoe vaak dergelijke handelsconflicten tussen EU en VK zullen voorkomen, weten we niet. Dat hangt af van de politiek.

2 Rompslomp aan de grens moet beperkt blijven, maar wordt niet nul

Binnen de Europese Unie is het de combinatie van de interne markt (die productregels binnen de EU gelijktrekt) en douane-unie (die importheffingen in de EU afschaft) die de handel tussen de lidstaten probleemloos maakt. Of je een komkommer of een auto-onderdeel levert aan Oldenzaal of aan Oxford, maakt niets uit.

Tot 1 januari. Want een vrijhandelsakkoord is níét hetzelfde als EU-lidmaatschap. Er komen nieuwe formaliteiten. Hoe dan ook zullen bedrijven na 1 januari bij de douane aangifte moeten doen van uitvoer en invoer, bijvoorbeeld. Daar zitten kosten aan vast. „Elke partij dient spoedig alle vergoedingen en tarieven te publiceren die zij oplegt in verband met invoer of uitvoer”, aldus het akkoord. Hoe streng zal worden gecontroleerd aan de grens, of bij vertrek of aankomst van transporten, zal in de praktijk moeten blijken. De Britten hebben gezegd in het eerste halfjaar soepel te zullen zijn met controles.

EU en VK proberen het bedrijven die regelmatig in-en-uitvoeren in het akkoord makkelijker te maken. Bedrijven met status van Authorised Economic Operator (AEO) hoeven niet steeds langs de douane. EU en VK zullen elkaars AEO-labels erkennen, beloven ze. Veiligheidschecks voor vee en groenten komen in principe terug – al mogen EU en VK eenzijdig besluiten deze niet bij elke zending te doen.

Een lastig punt in de hedendaagse internationale handel vormen zogeheten oorsprongsregels. Als een product deels bestaat uit onderdelen van buiten de EU en/of van buiten de VK, dan mag het voortaan niet zomaar tariefvrij de grens tussen EU en VK over. Denk aan Britse of Duitse auto’s met onderdelen uit Japan. In het akkoord zijn de regels hierover gestroomlijnd, maar of dit in de praktijk soepel zal verlopen, valt te bezien.

3 Garanties tegen oneerlijke Britse concurrentie worden wankeler

VNO-NCW, de belangenclub voor Nederlandse bedrijven, wilde heel graag een handelsakkoord met de Britten – maar niet tegen elke prijs. Het ‘gelijke speelveld’ dat Nederlandse bedrijven in Europa hebben, zou op het spel komen als de Britten wel markttoegang tot de EU zouden krijgen, maar ook de vrijheid om eigen regels te bepalen, vond de koepelorganisatie. Denk aan milieunormen, klimaatregels en arbeidsvoorwaarden. Britse deregulering zou de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven schaden, net als de mogelijkheid van het VK om na 1 januari meer staatssteun te gaan geven.

Het akkoord probeert aan die zorgen – die breed leefden in de EU – tegemoet te komen. Beide partijen beloven bijvoorbeeld arbeids- en sociale bescherming „niet te reduceren” en willen die zelfs „verhogen”.

Gaan de Britten niettemin in de toekomst te ver afwijken van de EU-normen, dan mag de EU terugslaan (of vice versa). Ook als de EU strengere regels opstelt, en de Britten gaan daarin niet mee, dan heeft de EU het recht om „de balans te herstellen” (rebalancing) met restricties op de handel, zoals importtarieven. Het ‘arbitragetribunaal’ moet voorkomen dat dit willekeurig gaat gebeuren, maar hoe dit gaat uitpakken, moet in de praktijk gaan blijken. In elk geval is duidelijk: de garantie van een ‘gelijk speelveld’ voor Nederlandse bedrijven wordt onzekerder door de Brexit.

4 Minder quota en meer onzekerheid voor Nederlandse vissers

Geen sector was de voorbije jaren zo bezorgd over de Britse EU-uittreding als de visserij. Vissers uit Nederland en andere EU-landen mogen nu nog tot 12 mijl (22 kilometer) voor de Britse kust actief zijn, in sommige gevallen mogen ze dichterbij komen. Maar Britse visserijorganisaties en pro-Brexit-politici wilden, als de ‘ketenen van Brussel zijn afgeschud’, vissers uit de EU weren uit een zone tot 200 mijl (370 kilometer). Dit is het gebied dat landen op grond van het zeerecht mogen claimen en dat het VK zonder akkoord ook waarschijnlijk had geclaimd.

Het akkoord verzacht dit Brexit-effect behoorlijk. Onder het akkoord mogen EU-vissers de komende 5,5 jaar in Britse wateren blijven vissen. Wel worden quota stapsgewijs gereduceerd. EU-vissers mogen bijvoorbeeld nu nog 30 procent van de kabeljauw ten westen van Schotland vangen, in 2026 nog maar 19 procent. Daarna bekijken EU en VK elk jaar gezamenlijk de visquota. Dat betekent: elk jaar nieuwe onzekerheid voor de Nederlandse vissers.