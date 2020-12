De schuld van ‘Kutpogacar’

Wat had Primoz Roglic moeten doen toen hij de Tour de France verloor in de tijdrit? Zijn afzakkende helm molesteren, dat handgemaakte aerodynamische hansopje van het lijf scheuren of zijn ploegleiders de huid vol schelden over de steekjes die ze hier en daar misschien hadden laten vallen.

Na het debacle zat Roglic in een auto. Hij wist dat er een camera aan stond. Drie weken lang werd de Jumbo Visma-wielerploeg op de voet gevolgd – binnen en buiten de ‘bubbel’ – door een camerateam van de NOS.

Dit zei Roglic: „Soms win je. Soms verlies je.”

Wat een zelfbeheersing. Hij sprak de grootste dooddoener in de sportwereld uit. En weer iets later boog hij het hoofd: „Ik schaam me nogal.”

Door de documentaire ‘Code Geel’ van Kees Jongkind was ik terug in de Tour. De mondkapjestour. Het werd een spannende zeventig minuten op televisie terwijl ik de uitslag al wist.

Misschien wel juist daarom.

Daar zijn de Jumbo-tricots weer, dagenlang als een streng regime voorop in het peloton. In de bus en via de oordopjes wordt de boodschap steeds opnieuw aan de wielrenners verkondigd. Doe je best, we kunnen het, we zijn het beste team.

Eén kikker springt uit de emmer.

Tom Dumoulin verzet zich tegen de borstklopperij. Hij wil liever ‘nederig’ blijven. De irritatie van ploeggenoten en leiding is van de gezichten af te lezen. „We komen wel even babbelen op je kamer”, krijgt Tom te horen.

De hele strijd die Tom met zijn omgeving en zichzelf voert, is hartverscheurend in beeld gebracht. In volgauto’s wordt Dumoulin – terwijl hij zelf met pijn op het zadel zit – middels cynische opmerkingen afgevallen. Hij is lastig en zit huilend in de bus. Dumoulin is al snel kopman af en zoekt gefrustreerd naar zijn plek in het team en hoopt op een betere gesteldheid.

Ja, daar hoort ook bij dat je je zadel op één dag steeds een paar millimeter hoger of lager wilt hebben om je ontstoken zitvlak te ontlasten.

Op de massagetafel bij de osteopaat laat Dumoulin zijn gedachten de vrije loop. Terwijl zijn geteisterde lijf gekraakt en gewreven wordt, slaat de twijfel over zijn gedrag toe. Stom, hij had te hard op kop gereden, op het verkeerde moment. Maar die pijn in zijn lichaam, die was toch wel echt? De osteopaat knikt. Tom, opgelucht: „Pf, ik heb het niet allemaal in mijn hoofd verzonnen.”

Drie weken lang golden de wetten van de teamsport bij Jumbo-Visma. Harde, soms nare wetten. Ego’s wegcijferen. Alles voor de gele trui in Parijs. En toch mislukte het. De eenling zonder noemenswaardige ploeg won. Zijn naam werd woedend uitgeschreeuwd in een volgauto door een Jumbo-ploegleider: „Kutpogacar!”

Soms denk je te winnen en verlies je toch.

Jongkind vertelde na het desastreuze einde voor Roglic even bang te zijn geweest dat vierhonderd uren aan filmmateriaal in de prullenbak konden. Niets is minder waar. Hij is ontsnapt aan een voorziene afloop.

Er gaat niets boven het tonen van onverwacht en mooi verliezen.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.