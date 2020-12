Nieuwe variant coronavirus ook vastgesteld in Canada

De nieuwe variant van het coronavirus is ook aangetroffen in Noord-Amerika. De Canadese provincie Ontario heeft twee gevallen geconstateerd van de variant, die als eerste in het Verenigd Koninkrijk werd vastgesteld. Dat hebben gezondheidsautoriteiten in Ontario zaterdag gemeld, schrijft Reuters.

De variant, die volgens wetenschappers 40 tot 70 procent besmettelijker is dan de oorspronkelijke stam van het virus, is inmiddels in meerdere landen geconstateerd, waaronder Nederland, Frankrijk, Spanje, Italië, Zwitserland, Zweden en Japan. In het Verenigd Koninkrijk heeft de variant geleid tot een scherpe stijging van besmettingen. Bij de gevallen buiten het land, waaronder het zaterdag bekendgemaakte geval in Zweden, gaat het over het algemeen om reizigers die onlangs zijn teruggekeerd uit het Verenigd Koninkrijk.

In Canada gaat het om twee personen in het zuiden van Ontario, die niet onlangs hebben gereisd of bekende risicocontacten hebben gehad, aldus de gezondheidsautoriteiten. De bekendmaking viel samen met het begin van een lockdown in de provincie. Canada kondigde vorige week een vliegverbod af voor vluchten met passagiers uit het Verenigd Koninkrijk. In totaal zijn in Canada sinds het begin van de pandemie ongeveer 542.000 gevallen van Covid-19 vastgesteld. Bijna 15.000 mensen zijn er aan de ziekte overleden.