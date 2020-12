Van Haga op plek twee kandidatenlijst FVD, Freek Jansen op plek zeven

Na lijsttrekker Thierry Baudet staat voormalig VVD-Kamerlid Wybren van Haga op de tweede plek van de nieuwe concept-kandidatenlijst van Forum voor Democratie voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Dat heeft de partij zaterdagavond bekendgemaakt, tegelijk met het concept-verkiezingsprogramma. Prominent partijlid Theo Hiddema staat zoals aangekondigd als lijstduwer onderaan de lijst, op plek 50.

De partij heeft een roerige tijd achter de rug. Uiteindelijk leidde de interne strijd tot een scheuring waarbij meerdere prominenten en senatoren opstapten, onder wie Joost Eerdmans, Annabel Nanninga, Eva Vlaardingerbroek en Nicki Pouw-Verweij. Op senator Nanninga na stonden zij op de eind oktober gepresenteerde kandidatenlijst nog in de top tien. Aanleiding voor de interne ruzie waren berichten over antisemitische uitingen in appgroepen van de jongerenbeweging JFVD. Opvallend is daarom ook de naam op plek zeven: daar staat Freek Jansen, de voorzitter van de omstreden JFVD. Voormalig LPF-Kamerlid Hans Smolders stond in oktober nog op plek tien, nu op plek vier.

Begin deze maand won Baudet een ledenraadpleging over zijn aanblijven als partijleider. Die verkiezing was uitgeschreven als compromis tussen Baudet en het partijbestuur, nadat Baudet de partij eerst had verlaten, maar toen toch wilde terugkeren. Bestuurslid Olaf Ephraim staat nu op plek drie van de lijst.

Lees ook deze analyse: Baudet is opnieuw leider, maar van welke partij?

Van acht naar twee

Wybren van Haga kwam in 2017 voor de VVD in de Tweede Kamer, maar werd vorig jaar na meerdere incidenten uit de fractie gezet. Sindsdien ging hij verder als eenmansfractie, maar al enkele maanden was duidelijk dat hij steeds meer samenwerkte met Forum. Aanvankelijk leidde dat tot een achtste plek op de concept-kieslijst, maar na de afsplitsing van meerdere prominenten staat hij nu op plek twee.

Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen stond Baudets vertrouweling Theo Hiddema nog op plek twee. Hij stapte eind november per direct op als Tweede Kamerlid, tijdens het rumoer binnen Forum. Afgelopen donderdag liet hij in een interview met de Volkskrant ineens weten toch weer een plek op de kieslijst te willen. Hij zei graag lijstduwer voor de partij te willen worden, maar een terugkeer in de Kamer ook niet uit te sluiten.

De leden van FVD moeten nog instemmen met de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma. Beide staan op de agenda van de ledenvergadering op 9 januari.