Japanse ziekenhuizen dwingen vrouwen tot een eenzame bevalling

Dit is hoe de 32-jarige Ayaka Kato terugkijkt op de geboorte van haar derde kind, afgelopen september in een Japans ziekenhuis: „Ik mocht niemand zien, ook mijn man en twee kinderen niet. Ik was ongerust, eenzaam en verdrietig. Ook communicatie met andere moeders was onmogelijk.”

Dat haar man dit moment heeft moeten missen vindt zij het ergst. Hij had extra dagen vrij genomen om alles te kunnen meemaken – geen vanzelfsprekendheid in Japan. Maar hij kon zijn zoon alleen via foto’s en videobellen zien. „Pas toen ik een week later uit het ziekenhuis werd ontslagen mocht hij onze zoon vasthouden”, zegt Kato.

Toen Japan in maart wegens corona de noodtoestand afkondigde, kregen ziekenhuizen het dringende advies om partners van hoogzwangere vrouwen voortaan te weigeren. Dat advies werd massaal opgevolgd: in zo’n 80 procent van de Japanse ziekenhuizen zijn partners nog altijd niet welkom.

Ouderwets duwen in de trein

De noodtoestand werd in mei alweer opgeheven. Alleen in de regio Kansai, waar havenstad Osaka ligt, werd vorige week besloten tot een nieuwe noodtoestand wegens de stijging van het aantal besmettingen. Maar die noodtoestand komt niet in de buurt van de lockdowns zoals Europa die kent.

Met grote tegenzin besloot de regerende partij van premier Suga een kortingscampagne voor reizen tussen de 47 prefecturen, bedoeld om de economie en het toerisme te stimuleren, tussen 28 december en 11 januari tijdelijk stil te leggen. Ook voelde de gouverneur van Tokio zich eerder deze maand genoodzaakt om restaurants te vragen na 10 uur ’s avonds dicht te gaan wegens een lichte stijging van het aantal besmettingen.

Het Japanse beleid viel tot dusver vooral op door het uitblijven van vrijheidsbeperkende maatregelen. Het laat zien waar de prioriteit ligt: het toerisme aanjagen en de economie stimuleren. Op basis van de cijfers niet geheel onlogisch, want corona maakte tot dusver ‘slechts’ 2.700 dodelijke slachtoffers. Met een bevolking van 127 miljoen is dat een succesverhaal te noemen, zeker wanneer je bedenkt dat Japan nooit een strenge lockdown heeft gehad. Het is afwachten of de nieuwe, besmettelijkere virusvariant, die op Eerste Kerstdag voor het eerst in Japan werd aangetroffen, daar verandering in gaat brengen.

De terugkeer naar het oude normaal maakt de strikte regels voor bevallingen des te wranger, vindt Yoko Sagara. Zij is gynaecoloog en uitte begin november tijdens een persconferentie in Tokio al haar zorgen over de situatie in ziekenhuizen.

Sagara begon een petitie waarin zij ziekenhuizen oproept partners voortaan weer toe te laten. In totaal hebben zo’n duizend mensen die ondertekend, onder wie experts uit binnen- en buitenland.

‘Voor de pandemie had al zo’n 10 procent van de zwangere vrouwen psychische klachten, zoals depressies’

De Japanse regering noch de ziekenhuizen reageerden op de petitie. Het lijkt er dus op dat Japanse vrouwen er voorlopig alleen voor staan. Als ziekenhuizen niet in actie komen, zo waarschuwde Sagara, dan zal dat ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van zowel moeder als kind. „Voor de pandemie had al zo’n 10 procent van de zwangere vrouwen last van psychische klachten, zoals depressies. Door dit soort maatregelen, die extreem veel stress kunnen veroorzaken, kan dat percentage verder oplopen.”

Maar het partnerverbod is volgens Sagara niet het enige wat momenteel misgaat, zij wijst onder andere op het scheiden van moeder en kind vlak na de geboorte en ziekenhuizen die borstvoeding verbieden. Het zijn stuk voor stuk maatregelen die de relatie tussen moeder en kind negatief beïnvloeden en vooral de ontwikkeling van het kind in gevaar brengen.

Bevalling kunstmatig opwekken

Voor de Australische Lauren Wade was haar eerste zwangerschap, inmiddels drie maanden geleden, een emotionele achtbaan waarvan ze nog altijd moet bekomen. Dat haar man niet bij de geboorte aanwezig mocht zijn wist Wade al een tijd van tevoren, maar dat haar ziekenhuis druk uitvoerde om de bevalling kunstmatig op te wekken, kwam als een verrassing.

Als het ziekenhuis vooraf wist hoe laat Wade ging bevallen, dan kon het exact drie dagen van tevoren een PCR-coronatest uitvoeren. „Ze wilden er zeker van zijn dat verpleegkundigen veilig waren in mijn buurt”, vertelt Wade.

„Maar het opwekken van een bevalling is niet zonder risico”, vertelt Wade. „Ik wilde per se natuurlijk bevallen. Toen ik dat tegen een leidinggevende van het ziekenhuis zei, reageerde hij geïrriteerd. Hij zei dat ik anderen kon besmetten, ik moest aan de veiligheid van andere patiënten denken, zei hij”, aldus Wade.

De Wereldgezondheidsorganisatie is duidelijk in haar advies rondom bevallingen gedurende de pandemie: het uitvoeren van bijvoorbeeld een keizersnede zonder medische reden noemt de organisatie „onverantwoord”. Ook vindt de organisatie de aanwezigheid van een partner tijdens de bevalling het „recht van iedere vrouw”, ook tijdens een pandemie.

Foto Tanja Houwerzijl

Na de boodschap van de ziekenhuisbaas was Wade nog dagen van slag. Ze had er maanden over gedaan juist dit ziekenhuis uit te zoeken, maar het vertrouwen was verdwenen. De enige resterende optie was een dure privékliniek die Wades partner wel toestemming gaf bij de geboorte aanwezig te zijn. „Die kliniek was twee keer zo duur als een normaal ziekenhuis.”

Terug naar haar geboortestad

Ai Yoda (35) ondervond aan den lijve wat voor impact stress kan hebben op een bevalling. Speciaal voor de geboorte van haar eerste kind ging zij terug naar haar geboortestad Shizuoka. Ook in haar ziekenhuis waren partners niet welkom, hoewel het aantal besmettingen in haar regio op een hand te tellen was. „Maar omdat ik uit Tokio kwam moest ik naar een speciale afdeling waarvoor wij extra moesten betalen. Ik had echt het gevoel alsof ik al besmet was, ik werd gereduceerd tot virus”, aldus Yoda.

Yoda had vaak gedagdroomd over de geboorte van haar kind, maar beleefde een nachtmerrie. „Ik was helemaal alleen en voelde me ontzettend eenzaam. Ik werd negatief over alles. Als ik iemand bij me had gehad die mij kon kalmeren, had dat veel geholpen, maar dat kon niet”, treurt Yoda.

Omdat ze een te hoge bloeddruk had moest ze bevallen middels een keizersnede. Bewijs heeft ze niet, maar zij is ervan overtuigd dat het door de spanning en eenzaamheid kwam. Haar zoon maakt het nu goed, maar Yoda is nog steeds niet de oude. Haar bloeddruk is nog aan de hoge kant. „Ik had me gewoon iets anders voorgesteld bij de geboorte van mijn eerste kind”, zegt ze.

