Gouverneur vraagt Trump om noodhulp vanwege explosie Nashville

De gouverneur van de Amerikaanse staat Tennessee heeft president Donald Trump zaterdag om noodhulp gevraagd vanwege de explosie die vrijdag plaatsvond in de hoofdstad Nashville. In de officiële aanvraag stelt gouverneur Bill Lee dat de situatie „zo ernstig is, dat een effectieve aanpak buiten het bereik van de staat” ligt.

Bij de explosie op vrijdag raakten voor zover bekend drie mensen gewond. Ook zijn zeker 41 gebouwen beschadigd door de ontploffing, aldus Lee. Een van de beschadigde gebouwen is het kantoor van provider AT&T, dat in de buurt staat van de plaats van de explosie. Grote delen van Tennessee en aangrenzende staten Kentucky en Alabama kampten zaterdag door beschadigingen aan het AT&T-gebouw met telefoon- en communicatiestoringen. Onder de gedupeerden waren ook een aantal ziekenhuissystemen, callcenters van de noodhulplijn 911 en Nashville International Airport, aldus internationale persbureaus.

De politie doet sinds vrijdag onderzoek naar de ontploffing van een camper in het centrum van Nashville. Hoewel over de precieze toedracht nog niks bekend is, stelt persbureau Reuters dat de politie zeker vijfhonderd tips en aanknopingspunten onderzoekt. Volgens persbureau AP zou de politie ook al een verdachte in beeld hebben en de woning van deze persoon doorzoeken. De politie stelde al snel uit te gaan van een „opzettelijke daad”. Over het motief van de dader of daders is nog niks bekend.