De octopus spookte nog best lang door m’n hoofd. Die hallucinerende élégance, haar soevereiniteit en affectie, aanraakbaar en onaanraakbaar; je voelt je simpelweg een sukkel onder water. Al helemaal met bril en snorkel op je kop. Welk een lomp hart moet de mens bezitten om zo’n geniaal kunstwerk met haak te spiesen en dood te knuppelen?

Geen enkel mythisch moment kan mijn groeiend besef samenvatten van ‘t niet altijd maar het zoete genot te willen proeven van visrijke zegetochten. Toch vroeg ik mij aldoor af: ben ik nu een gemankeerde visser of juist een volleerde?

Ik kom er niet uit.

Wij vissers moeten gewoon niet te vaak koppie onder gaan. Al die geestelijke geselingen zitten we niet op te wachten. Dus stond ik krap twee weken later alweer als een malle te slingeren tussen de schepen in Europoort. Die verdomde kriebels, hé.

De Rotterdamse haven bezorgde me trouwens een aardschok. Was ik op Ibiza nog omringd door paradijsjes van palmen en kristalblauw water, nu stond ik te midden van dikke rookpluimen uit fabriekspijpen waarlangs afgeladen containerschepen af en aan voeren door grijsbruin troebelwater.

Groter kan het contrast niet zijn.

Maar het grootste verschil stemde me bijzonder goed: moest ik op Ibiza telkens genoegen nemen met ‘n paar sneue visjes in een belachelijk grote emmer, tussen de Rotterdamse opslagtanks en baggerschepen snoerde ik schar en wijting (heel soms een verdwaalde gul, bot of zeebaars) als zilveren kralen royaal aan de lijn en was de emmer aan het einde van de dag nauwelijks te tillen!

Jarenlang keek ik gefrustreerd in de verte, de diepte waar grote vissen zwommen en die ik nooit kon bereiken met mijn werpkunsten vanaf de oevers, dus kocht ik een opblaaskajak: mijn plastic poort tot vrijheid en eindeloze vistriomfen. Maar nu sta ik als een kind zo blij te werpen op de kade naast andere havenvissers. Het zijn buitenissige tijden.

Van kabinetswege is het volk vrijwel alle sjeu des levens afgepakt, maar ik wentel mij in het kostelijkste vertier dat er is. Coronaproof bovendien tot op het bot. Vissers zijn een vriendelijk volk maar ze houden graag afstand. Kom je te dichtbij met je stok, dan krijg je het geheid aan de stok met je buurman. Niet anderhalf, maar 20-30 meter is hier de ongeschreven regel.

En zo hield ik in het volle besef van het Antropoceen, het geologische tijdperk waarin wij mensen het klimaat en atmosfeer vernachelen, mijn 4,5-meter-lange-hengel schuin gericht tegen het rokerige hemeldak boven Europoort. Alle krasjes en deuken van Ibiza verdwenen op slag en ik weet nu één ding zeker: vissen is een mieterse verslaving. Het hoort net als bier, coke en gokken thuis in DSM-5, het wereldwijde handboek voor psychische stoornissen. Toch maar even bellen met GGZ Nederland.