Dit vinden onze fotografen hun beste foto’s van 2020

Sebiha Oztas

De vader van Zeycan is aan het begin van de Coronapandemie aan de gevolgen van Covid-19 overleden. De uitvaart kon niet worden bijgewoond door de in het buitenland woonachtige familieleden. De in Turkije woonachtige familie heeft de uitvaart voor het gezin gefilmd. Drie maanden na de uitvaart werd Zeycan pas de gelegenheid geboden afscheid te nemen van haar vader bij zijn graf.

De reden waarom deze foto en de fotoshoot van Zeycan voor mij het fotografisch hoogtepunt van 2020 vormen, is dat de emoties van een uitgestelde rouwverwerking op dat moment samenkwamen in een lach, traan en berusting: van de gesprekken over haar vader en de mooie momenten die ze samen deelden tot de Turkse volksmuziek en folklore waar haar vader van hield. Allen zaken die nog betekenisvoller voor haar waren geworden, juist door het gemis van afscheid te hebben kunnen nemen onder familiaire omstandigheid. Deze handvatten waren haar houvast.

Corona was 2020, doch Zeycans 2020 had, door het niet kunnen nemen van afscheid, denkbeeldig een veelvoud van jaren kunnen duren. Deze intieme fotoshoot, was er een van veel liefde, tranen, kracht en berusting. Door de bewondering en respect die ik heb voor deze krachtige vrouw zal dit vastgelegde moment in tijd mij altijd bijblijven.