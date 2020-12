De grote terugblikshow 2020

2020 leek binnen en buiten de politiek alleen om corona te draaien. Maar 2020 was het jaar van meer politieke onderwerpen: de toeslagenaffaire, CETA, het vluchtelingenkamp Moria, het pensioenakkoord, de stikstofwet. Het was ook het jaar van ruziënde partijen en nieuwe lijsttrekkers. Het héle politieke jaar kunnen we in deze extra lange eindejaarspecial niet bespreken, maar bijna de hele Haagse redactie is - soms virtueel - aangeschoven. In deze extra lange Haagse Zaken hoor je welk moment uit 2020 hen het meeste is bijgebleven.

Redactie en productie door Iris Verhulsdonk