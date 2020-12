Besmettelijkere variant verspreidt zich verder binnen en buiten Europa

De nieuwe besmettelijker variant van het coronavirus is ook in Frankrijk opgedoken, meldden de Franse autoriteiten vrijdagavond laat. De besmette persoon is een Fransman die in Groot-Brittannië woont en is in de stad Tours in Midden-Frankrijk in thuisisolatie is gegaan. Hij kwam op 19 december uit Londen en werd twee dagen later positief getest in een ziekenhuis, maar hij vertoont geen ziekteverschijnselen.

Eerder op Eerste Kerstdag maakte Ierland bekend dat ook daar het gemuteerde virus is aangetroffen. Buiten Europa werd vrijdag in Japan en Libanon melding gedaan van de besmettelijkere variant.

De tot mogelijk 70 procent besmettelijkere variatie werd onlangs voor het eerst ontdekt in Engeland. Volgens Britse wetenschappers zijn er vooralsnog geen aanwijzigingen dat de variant dodelijker is of mensen zieker maakt. Veel landen hebben beperkingen opgelegd aan reizigers uit het Verenigd Koninkrijk om verspreiding van de gemuteerde versie van het coronavirus tegen te gaan.

In Nederland is de nieuwe variant inmiddels bij drie mensen aangetroffen. Op Eerste Kerstdag werd een geval bij een patiënt in de regio Rotterdam-Rijnmond geconstateerd.