Brexit hoeft geen scheiding te zijn

De donderdag gesloten handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk leidt tot een hardere scheiding dan voorafgaand aan het referendum van 2016 werd verwacht. Ze is vooral zo hard omdat de politieke krachten in het VK een ander soort Brexit onmogelijk maakten. Het is van belang dat nu zowel de EU als het VK zorgen dat de samenwerking in de toekomst op peil blijft.

Pepijn Bergsen is onderzoeker bij het Europa-programma van Chatham House in Londen.

Dankzij het verdrag zal ook na 1 januari handel kunnen plaatsvinden zonder invoerheffingen. Er zijn bovendien afspraken gemaakt die ook handel in sommige diensten mogelijk houdt. Niettemin zijn experts aan beide kanten van het Kanaal het erover eens dat dit economische kosten met zich meebrengt – en dan vooral voor de Britten.

Hoewel het sinds het Brexit-referendum meer dan vier jaar heeft geduurd om tot dit punt te komen, is dit niet het einde van de onderhandelingen tussen de EU en het VK. Sterker, het is waarschijnlijk het begin van een permanente staat van onderhandeling. Want ondanks fantasieën van de Brexiteers dat het VK nu zijn blik van het continent kan afwenden en de wijde wereld kan ingaan, zal het aan Europa blijven vastzitten.

Over bepaalde onderwerpen zullen nog afspraken moeten worden gemaakt – ondermeer over financiële regulering. De Britten zullen erachter komen dat het onmogelijk is aan de zwaartekracht van een enorm reglementair blok als buur te ontsnappen. Ze zullen zich bijvoorbeeld gedwongen zien om bij regulering van de techsector vooral de EU te volgen.

In toekomstige onderhandelingen zal het ook weer vooral voor de Britten pijnlijk worden om zich te realiseren dat een asymmetrische machtsrelatie tussen de grote EU en het middelgrote VK blijft bestaan. Het is echter van cruciaal belang dat de EU nu niet vergeet dat het Londen als partner nodig heeft de komende jaren. Dit geldt dubbelop voor landen die geografisch, economisch en ideologisch dicht bij de Britten staan, zoals Nederland.

Onderschat VK niet

Mede door de chaotische politieke situatie in het VK na het referendum en de turbulente onderhandelingen die volgden, leek het alsof men in Nederland en andere EU-landen dacht dat het VK op punt van implosie stond. Kort na het referendum stelde premier Mark Rutte (VVD) dat het land „politiek, monetair, constitutioneel en economisch is ingestort”, om dit vorig jaar op te volgen met de uitspraak dat het een „verminderd land” met „onoplosbare problemen” zal zijn na de Brexit.

Dit is geen correcte weergave van de situatie. Het doet het VK tekort en brengt het risico met zich mee dat EU-lidstaten het land onderschatten. Met onder andere de zesde economie van de wereld en een ambitieuze regering heeft het VK zijn voormalige EU-partners nog genoeg te bieden.

De regering van premier Boris Johnson spreekt graag van ‘Global Britain’, een grotendeels ongedefinieerd idee dat suggereert dat het land ambitieuzer de wijde wereld in gaat trekken op economisch en diplomatiek vlak. Hier is vooralsnog weinig gestalte aan gegeven en het land gaat politiek een moeilijke tijd tegemoet: interne politieke scheidslijnen die door het Brexit-proces zijn blootgelegd blijven bestaan.

Maar juist op het gebied van mondiale uitdagingen staat het VK nog steeds grotendeels op één lijn met de meeste andere Europese landen. Dat geldt voor klimaatverandering bijvoorbeeld: volgend jaar organiseert het land de eerstvolgende klimaattop. Daarnaast heeft men dezelfde visie op onder andere het beschermen van de democratie in de wereld en het bevorderen van duurzame economische groei, en worden zowel de EU als het VK geconfronteerd met de economische en politieke gevolgen van de opkomst van China.

Het land blijft intussen een van de sterkste militaire machten in Europa, en is samen met Frankrijk de enige nucleaire macht op het continent. Hoewel het natuurlijk lid blijft van de NAVO, zijn er met de EU geen specifieke afspraken over defensiesamenwerking, ondanks de op dit vlak groeiende samenwerking binnen het blok. De continentale landen zullen echter de expertise van de Britse militaire- en inlichtingendiensten nodig blijven hebben.

Vooruitkijken

Net als Nederland, heeft het VK zijn blik gericht op de rest van de wereld. Het hecht veel waarde aan het effectief functioneren van multilaterale instituties zoals de Wereldhandelsorganisatie, Wereldgezondheidsorganisatie en het Internationaal Monetair Fonds. Al deze instituties zijn aan hervorming toe en het VK en de EU hebben daar vergelijkbare ideeën over.

Voor dit soort samenwerking voorziet de donderdag gesloten overeenkomst echter niets. Het akkoord is in feite het einde van het begin van de Brexit.

Voor beide partijen is het daarom belangrijk om nu vooruit te kijken en elkaar niet uit het oog te verliezen. Gezien de politieke gevoeligheden van de Brexit in vooral het VK, en het belang dat de EU-lidstaten hadden bij het bij elkaar houden van de resterende 27, is met het handelsakkoord het moeilijkste deel van de onderhandelingen achter de rug. Vanaf nu moet de EU, en lidstaten als Nederland in het bijzonder, goed nadenken over hoe ze in de toekomst met het VK omgaan. Dat betekent: niet het contact verbreken na deze vechtscheiding, maar zoveel mogelijk samen op blijven trekken in de wereld.