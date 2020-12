Beruchte Britse dubbelspion George Blake (98) overleden

De beruchte Britse dubbelspion George Blake is zaterdag op 98-jarige leeftijd in Moskou overleden. Dat meldt het Russische staatspersbureau RIA. „We hebben bitter nieuws ontvangen. De legendarische George Blake is overleden”, zegt een woordvoerder van de Russische buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdienst. De in Rotterdam geboren Blake was een Britse spion die tijdens de Koude Oorlog naar Moskou overliep. Hij verraadde naar eigen zeggen honderden Britse geheim agenten.

Blake, die in 1922 in Rotterdam geboren werd als George Behar, kreeg de Britse nationaliteit dankzij zijn Egyptisch-Joodse vader die ook een Brits paspoort had. Hij vertrok in 1942 naar Engeland en veranderde zijn achternaam in Blake. „Ik wilde agent zijn voor de Engelse en de Nederlandse dienst, en dus naar Engeland gaan en teruggestuurd worden naar Nederland”, zei hij over zijn vertrek naar Engeland in een interview met NRC in 2012. Twee jaar later kwam hij in Londen terecht bij P8, de Nederlandse afdeling van de Britse Secret Intelligence Service (SIS).

De Britse geheime dienst stuurde hem in 1948 naar de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul waar hij uiteindelijk door Noord-Koreaanse troepen gevangen werd genomen. In gevangenschap werd hij geheim agent voor de KGB. Na zijn vrijlating in 1953 stuurde de Britse geheime dienst hem naar Berlijn om vanuit daar informatie te verzamelen over de Sovjet-Unie. Als dubbelspion gaf hij ook informatie door aan Moskou. Zo verraadde hij het bestaan van een afluistertunnel die de Britten en Amerikanen onder het Russische Oost-Berlijn hadden gegraven. „Eens per maand had ik een ontmoeting met een Sovjet-kameraad”, zei hij later over deze periode tegen een Russische krant.

In 1961 werd hij ontmaskerd en veroordeeld tot 42 jaar cel. Vijf jaar later wist hij met een touw uit een Londense gevangenis te ontsnappen. Hij vluchtte uiteindelijk naar Moskou waar hij dankzij een pensioen van de KGB tot zijn dood zou blijven wonen. Spijt van zijn werk als dubbelspion heeft hij nooit gehad, zei hij in 2012. „Als we dood gaan is dat het einde van alles en is er geen hel en geen hemel en geen beloning en geen straf. Er is niets. We zijn er niet meer.”