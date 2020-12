Politie vindt stoffelijk overschot in uitgebrande hut in Brabants dorp

In een uitgebrande spottershut in de bossen bij het dorp Luyksgestel is vrijdag een stoffelijk overschot aangetroffen. Dat heeft de politie Oost-Brabant vrijdag laten weten. Het is nog niet bekend wie de overleden persoon is.

De hut werd donderdag verwoest aangetroffen in het bosgebied bij de Belgische grens, tijdens een zoekactie in datzelfde gebied. De politie was op zoek naar een vermiste man, een natuurliefhebber. Hij zou waarschijnlijk woensdagavond het bos in zijn gegaan met zijn fiets. Donderdag stelden politie en de brandweer dat de brand leek te zijn voorafgegaan door een explosie.

Vrijdagavond is volgens de politie Oost-Brabant nog niet duidelijk hoe de brand precies is ontstaan. Hetzelfde geldt voor de doodsoorzaak van de nog onbekende persoon. „Of er verband is met een vermiste man is nog onduidelijk”, schrijft de politie als update aan het opsporingsverzoek over de zaak van donderdag.