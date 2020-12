Paus in kerstboodschap: meer dan ooit behoefte aan broederschap

„Op dit moment in de geschiedenis, dat wordt getekend door de ecologische crisis en ernstige economische en sociale onevenwichtigheden, die worden versterkt door de pandemie van het coronavirus, hebben we meer dan ooit behoefte aan broederschap.” Dat was de kern van de korte kerstboodschap van paus Franciscus, die traditioneel voorafgaat aan zijn kerstzegen Urbi et Orbi, voor de stad (Rome) en voor de wereld.

Om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot de vaccins en een goede medische behandeling is een nieuwe impuls nodig voor de internationale samenwerking, om te beginnen op het gebied van de zorg, zei hij zondag. „Geconfronteerd met een uitdaging die geen grenzen kent, kunnen we geen barrières oprichten. We zitten allemaal in dezelfde boot.” Meestal geeft de paus die zegen vanaf het balkon van de Sint Pieter. Wegens de strenge coronamaatregelen – Italië is met de Kerstdagen in een volledige lockdown, met de plicht om in principe binnen te blijven – was er voor nu gekozen om dit van binnen het Vaticaan te doen. Het dertigtal aanwezigen daarbij, in twee lange rijen, droeg allemaal mondkapjes.

Paus Franciscus riep ook op tot solidariteit met mensen van een andere etnische groep, met een andere godsdienst, uit een ander land. Hij vroeg speciaal aandacht voor mensen die door de pandemie hun baan zijn kwijtgeraakt of in grote economische problemen zijn gekomen, en voor vrouwen die in deze maanden van gedwongen binnenblijven hebben geleden onder huiselijk geweld.

Franciscus ging daarna de conflictgebieden in de wereld langs, waarbij hij ook aandacht vroeg voor terreur in Afrikaanse landen, corruptie en drugshandel op het Amerikaanse continent, en de overstromingen in Vietnam en de Filippijnen. „In gedachten ben ik bij alle families die dit jaar niet samen Kerstmis kunnen vieren”, zei Franciscus. Om af te sluiten met: „Fijne kerstlunch en tot ziens.”